الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

وفرت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة التي ظلت مهمشة لسنوات طويلة، ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الكتروني لتقديم خدمات كشف طبي واستعلام عن مواعيده واستخراج البطاقة بالإضافة إلى خطوات الحصول عليها وشروطها، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

رابط  استعلام كشف طبي للخدمات المتكاملة 

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط استعلام كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين الذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ويستطيع ذوي الهمم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية: 

رابط تقديم كارت الخدمات المتكاملة 2023

«التضامن» توضح الإعاقات التى يحق لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أولا الدخول عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي التالي 

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

ثم قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا والضغط على أيقونة البحث.

 ويستطيع ذوي الهمم من خلال بوابة التضامن الاجتماعي الحصول على خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة ومنها حجز موعد الكشف الطبي، تعديل نوع الإعاقة وموعد الكشف الطبي، حجز موعد استكمال أوراق، تعديل موعد استكمال أوراق، الاستعلام.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

 1-سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

2- بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

3- بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا احتفظ به، ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات.

4- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

5- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل التي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

6- بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

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رابط استعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2023

الخدمات المتكاملة كشف طبى وزارة التضامن الاجتماعي للمعاقين ذوي الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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