الأوراق المطلوبة لتقديم تكافل وكرامة والشروط الواجب توافرها

يبحث العديد من المواطنين عن الرابط الخاص بـ تسجيل تكافل وكرامة، في هذا السياق ترصد الدستور كل التفاصيل عن التسجيل في تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة لتقديم برنامج تكافل وكرامة.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، إن بالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة يلزم توقيع كشف مميكن بالمجالس الطبية وفي حالة الاستحقاق الطبي يتوجه لوحدة الشئون الاجتماعية لتقديم المستندات.

فئات غير مستحقة لـ معاش تكافل وكرامة 2023



وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الفئات غير المستحقة وهي كالتالي :

1 - المؤمن عليه

2 - مالك السيارة

3 - حيازة الأرض

4- المدارس الخاصة

5 - أصحاب المهن الحرة السجل التجاري والبطاقة الضريبية بالنسبة لمن سبق وقدم وتم رفضه بسبب" خارج نطاق الفقر أو غير مستوفي الشروط، يلزم فك حظر من خلال التوجه للإدارة الاجتماعية التابعة له وأعادة التسجيل مرة أخرى.

شروط تقديم برنامج تكافل وكرامة 2023

وعن شروط تقديم برنامج تكافل وكرامة ترصدها الدستور وهي كالتالي:

1) الأسرة لديها أطفال (على الأقل طفل واحد) من سن الميلاد وحتى سن 18 سنة، والأطفال من سن 6 سنوات مقيدة في المدارس.

2) الأسرة لا تمتلك أراضي أكثر من نصف فدان ولا يكون لديها حيازات، سيارات، جرارات، عقارات.

3) الأسرة لا تحصل على أى مساعدات منتظمة من جهات أخرى.

4) رب الأسرة أو زوجته لا يحصلوا على معاش تأميني أو معاش مُحول.

5) رب الأسرة أو زوجته لا يعملوا في وظائف حكومية او خاصة التقدم لبرنامج تكافل وكرامة مجاناً ولا يتطلب دفع أي مبالغ ويكون من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لنطاق سكن المواطن.

الأوراق المطلوبة لـ تقديم معاش تكافل وكرامة 2023



1) بطاقة الرقم القومي السارية وعلى عنوان تبعيات الوحدة الاجتماعية للزوج وللزوجة

2) وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاه او محضر الهجر من قسم الشرطة

3 او خطاب من السجن في حالة أسرة المسجون

4) شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر و اثبات قيد من المدرسة الملتحق بها الأبناء الأطفال ملتحقين بها.

5) صورة بطاقة التموين للأسر التى لديها بطاقة تموين.