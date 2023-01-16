الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك الاستعلام عن الأسماء الجديدة فى تكافل وكرامة بالرقم القومى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ينال موضوع الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي اهتمام المتقدمين للحصول على معاش تكافل أوكرامة، خاصة مع الإعلان عن بدء صرف معاش يناير 2023 بمكاتب البريد وكافة وسائل الصرف. 

الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي 

نعرض لكم في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي  الذي يتم الدخول عليه من الرابط التالي من هنا.

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي
بكتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة والضغط على كلمة استعلام.

رابط مفتوح.. استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 عبر بوابة الاستعلام والشكاوى

خطوات الاشتراك في معاش تكافل وكرامة  

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم. 

شروط الحصول على معاش تكافل أو كرامة 

لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.

 

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة

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وائل لطفي

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