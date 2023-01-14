الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي

استعلام عن قبض الشؤون
استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي

ينال البحث عن رابط استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي اهتمام الكثير لمعرفة تفاصيل معاش تكافل أو كرامة الذي توفره الدولة للأسر الأكثر احتياجًا.

 

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استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي

 

نعرض لكم في التقرير التالي خطوات استعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي بكل سهولة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
 

يمكن الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من الرابط التالي والاستعلام عن قبض الشؤون الاجتماعية بالرقم القومي https://tk.moss.gov.eg/

يتم كتابة الرقم القومي لصاحب قبض الشؤون الاجتماعية أو معاش تكافل وكرامة 
ويتم الضغط على كلمة استعلام 

وتظهر النتيجة كالتالي 
المحافظة
الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها
 الرقم القومي
اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام
نوع البطاقة للمواطن تكافل أو كرامة
وحالة البطاقة ساري/ تجميد / إيقاف
مع ملاحظة أنه في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

 

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رابط مفتوح.. استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 عبر بوابة الاستعلام والشكاوى

ما هو قبض الشؤون الاجتماعية؟ 

 

الحصول على قبض الشؤون الاجتماعية يتم من خلال الاستعانة ببرنامج تكافل وكرامة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الـذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شـبكات الأمان الإجتماعي، ويستفيد منه الأسرة والطفل والمرأة، ذوى الإعاقة والمسنين والشباب.
 

الاشتراك في قبض الشؤون الاجتماعية 
 

الإجراءات المطلوبة من أجل الحصول قبض الشؤون الاجتماعية أو معاش تكافل أو كرامة يتم بالخطوات التالية 

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.
صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والإعاقة.
صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
صورة اقرار الوصاية للأيتام.
صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
 

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وكيفية الحصول على المعاش

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الأوراق المطلوبة لتقديم تكافل وكرامة والشروط الواجب توافرها

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