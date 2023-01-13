تفاصيل منح الدراسة فى تركيا 2023 للطلاب المصريين

يقدم موقع «الدستور» تفاصيل المنحة التركية للعام 2023 المقدمة من حكومة تركيا بتمويل الرسوم الدراسية كاملة للطلاب المصريين.

المنحة التركية

مع بداية عام 2023، أعلنت الحكومة التركية عن موعد بدء التسجيل للمنحة التركية، وتقدم سنويًا الحكومة التركية منح دراسية مجانية لجميع دول العالم.

Türkiye Scholarships عبارة عن برنامج للمنح الدراسية ليس فقط يوفر الدعم المالي ولكنه يضمن أيضًا الالتحاق بالجامعة للطلاب في برنامج التقديم المقصود، مع هذه الميزة، تُعد المنح التركية اليوم برنامجًا للمنح الدراسية معروفًا في معظم دول القارات المختلفة.

يستمر التواصل مع الطلاب الدوليين ليس فقط أثناء تعليمهم ولكن أيضًا بعد تخرجهم، الطلاب الذين أكملوا تعليمهم العالي في تركيا يصبحون سفراء دول يبنون جسور الصداقة بين تركيا وبلدانهم.

أهداف المنحة التركية

1- تهدف الحكومة التركية بدعم الطلاب لإستكمال مراحل تعليمهم.

2- توفر أماكن جامعية وأقسام بخلاف برامج المنح الدراسية الأخرى للتعليم العالي.

3- تغطي الرسوم الدراسية.

4- تسمح لك بتعلم لغة الدراسة في الدولة من خلال دورة اللغة التركية لمدة عام واحد، وبالتالي، تتنوع الموارد في بحثك الأكاديمي وتصبح الحياة اليومية أكثر متعة.

5- توفير سكن للطلاب الوافدين إلى دولة جديدة.

6- تدعمك في رحلتك إلى تركيا وعندما تعود إلى بلدك في نهاية فترة تعليمك ويغطي تذكرة الطيران لمرة واحدة.

7- تسمح لك بالاستفادة الكاملة من الخدمات الصحية المنتشرة عند الضرورة مع التأمين الصحي.

8- توفر أيضًا راتبًا شهريًا 1000 ليرة تركية على مستوى البكالوريوس، و 1400 ليرة تركية على مستوى الماجستير و 1800 ليرة تركية على مستوى الدكتوراه شهريًا.

مدة الدراسة في المنحة التركية

سنة تمهيدية واحدة لدراسة اللغة بالإضافة إلى:

4 سنوات لطلاب البكالوريوس.

5 سنوات لطلاب طب الاسنان والصيدلة والطب البيطري.

6 سنوات لطلاب طب البشري.

3 سنوات للماجستير.

4 سنوات للدكتوراه.

تمويل المنحة التركية

تقدم منحة الحكومة التركية تمويل رائع بحسب المرحلة الدراسية، وذلك موضح أدناه كما يلي:

1- المنحة التركية للبكالوريوس:

راتب 800 ليرة تركية شهريًا.

رسوم الدراسة.

تذاكر السفر.

تأمين صحي.

الإقامة.

دورة اللغة التركية لمدة عام.

2- المنحة التركية للدراسات العليا:

راتب شهري 1100 ليرة للماجستير.

راتب شهري 1600 ليرة تركية للدكتوراه.

رسوم الدراسة.

تذاكر السفر.

تأمين صحي.

الإقامة.

دورة اللغة التركية لمدة عام.

المرحلة الدراسية

البكاروليوس.

الماجستير.

الدكتوراه.

التخصصات المتاحة في المنحة التركية

تغطي جميع التخصصات تقريبًا حيث يوجد 1325 برنامجً في التخصصات الآتية:

تخصصات السياحة والفندقة كاملة.

تخصصات الطب البشري والصيدلة.

طب الاسنان والطب البيطري.

التخصصات الهندسية.

التخصصات العلمية التطبيقية.

التخصصات السياسية.

القانون والأعمال.

ادارة الأعمال.

تخصصات العلوم الدينية.

تخصص الذكاء الاصطناعي.

تخصصات التجارة.

التخصصات الأدبية.

تخصص علم النفس والاجتماع.

تخصص العلاقات الدولية.

تخصصات العلوم الكيميائية الحيوية.

شروط االتقديم للمنحة التركية

للتقديم لمنحة الحكومة التركية، يجب توافر الشروط كما يلي:

أن يكون عمرك أقل من 21 عامًا لبرامج البكالوريوس.

أن يكون عمرك أقل من 30 عامًا لبرامج الماجستير.

أن يكون عمرك أقل من 35 عامًا لبرامج الدكتوراه.

إذا درست في تركيا مسبقًا، لن تستطيع التقديم لهذه المنحة.

معدل الثانوية للتقديم للجامعة التركية يجب ألا يقل عن 70٪.

أن تكون حاصل على شهادة الثانوية العامة بنجاح في كل المواد الدراسية.

معدل الجامعة للتقديم للماجستير والدكتوراه يجب ألا يقل عن 75٪ من العلامات.

يجب تقديم كل المستندات والوثائق الداعمة لطلب المنحة قبل الموعد النهائي للتقديم.

الحد الأدنى من التحصيل الدراسي للمتقدمين في العلوم الصحية (الطب وطب الأسنان والصيدلة): 90٪.

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