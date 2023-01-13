الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

والدة «ضحية عرس القليوبية»: فقدت ابنى الوحيد فى غمضة عين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت والدة الشاب محمود سعيد، 20 عامًا، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد الحاسبات والمعلومات، والذي لقي مصرعه على أيدي متهمين خلال مشاجرة بعرس أثناء تدخله للدفاع عن طفل، أن نجلها هو الابن الوحيد لها، وكانت تكرس كل حياتها من أجله ولكنها فقدته في غمضة عين.

وأكدت الأم أن نجلها الجميع يحبه ويشهد له بالخلق الحسن، مشيرة إلى أن آخر مرة شاهدته فيها عقب إصابته ودمائه تسيل منه وتوفي فور وصوله المستشفى، وطالبت بالقصاص من الجناة الذين حرموها من ابنها الوحيد، وأن يتم إعدامهم مثلما فعلوا معه.

وشارك العشرات من أهالي مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في عزاء المجني عليه محمود سعيد، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد الحاسبات والمعلومات، والذي لقي مصرعه على أيدي متهمين بحفل عرس أثناء تدخله للدفاع عن طفل.

وشارك في عزائه جيرانه وأصدقائه والذين وصفوه بالشهامة والطيبة داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولوالدته بالصبر والسلوان.

وفى سياق متصل، كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، في واقعة مقتل شاب خلال حفل زفاف بشبرا الخيمة، أن المجني عليه لقي مصرعه خلال مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة مع عدد من الحضور بسبب الرقص بالأسلحة البيضاء.

وأضافت التحقيقات، أن المجني عليه يدعى "محمود"، 20 عامًا، طالب بمعهد الحاسبات والمعلومات، وتلقى طعنة بالصدر خلال شجاره مع المتهمين، وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية من جهودها لضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باستقبال المستشفى المدعو "محمود.ا"، 20 عامًا، إثر إصابته بطعن نافذ بالصدر أودى بحياته فور وصوله المستشفى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخرين خلال حفل زفاف "حنة" جيران المجني عليه ومحاولته منعهم بالرقص باستخدام الأسلحة البيضاء، فطعنوه بمطواة أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الأم المكلومة شبرا الخيمة محافظة القليوبية مدينة شبرا الخيمة حفل عرس مصرع شاب فى مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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