تعرف على أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 10 يناير 2023 فى البنوك المصرية

يقدم الدستور للقراء أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 10 يناير 2023 في البنوك المصرية من خلال لوحة التداول والتعاملات المالية، حيث تشهد أسعار الصرف اضطرابات وتذبذب خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات المالية للدول العربية والأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 10 يناير 2023 في البنوك المصرية

ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 10 يناير 2023 في البنوك المصرية مع بداية الأسبوع المصرفي بقيمة 15 قرشًا، وإليكم أسعار صرف العملات.

سعر العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 27.53 جنيه للشراء و27.61 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 29.41 جنيه للشراء و29.51 جنيه للبيع.

بلغ الجنيه الاسترليني نحو 33.39 جنيه للشراء و33.51 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الريال السعودي نحو 7.32 جنيه للشراء و7.35 جنيه للبيع.

قدر الدينار الكويتي بنحو 89.92 جنيه للشراء و90.23 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 7.49 جنيه للشراء و7.51 جنيه للبيع.



سعر العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 27.41 جنيه للشراء و27.45 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 29.14 جنيه للشراء و29.45 جنيه للبيع.

بلغ الجنيه الاسترليني نحو 33.12 جنيه للشراء و33.45 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الريال السعودي نحو 7.28 جنيه للشراء و7.30 جنيه للبيع.

قدر الدينار الكويتي بنحو 86.36 جنيه للشراء و 89.71 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 7.46 جنيه للشراء و 7.47 جنيه للبيع.

‏‏سعر العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار الأمريكي نحو 27.60 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى 29.36 جنيه للشراء و29.58 جنيه للبيع.

بلغ الجنيه الاسترليني نحو 33.39 جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الريال السعودي نحو 7.34 جنيه للشراء و7.35 جنيه للبيع.

قدر الدينار الكويتي بنحو 87.61 جنيه للشراء و90.32 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 7.51 جنيه للشراء و7.52 جنيه للبيع.

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