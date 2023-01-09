الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يناير 2023 بالجرام بدون مصنعية فى سوق الصاغة

الذهب
الذهب

يقدم موقع "الدستور" سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين، والتي تشهد حالة من الارتباك، مع طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات بفائدة بلغت 25%، حيث شهدت أسعار التداول تحركا بنحو 90 جنيها نتيجة زيادة الإقبال على الشراء والطلب وقلة المعروضات في محلات الصاغة المصرية وورش التصنيع.

سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في سوق الصاغة

تستحوذ السبائك والجنيهات الذهبية على نسب كبيرة في التعاملات داخل محلات الصاغة المصرية، حيث يفضل العملاء شراءها نظرا لفرض مصنعية قليلة عليها بخلاف المشغولات الذهبية، وذلك بفعل الحالة الضبابية التي تسيطر على أسواق الذهب داخل محلات المجوهرات، وسط مخاوف من تراجع العملة وتآكل المدخرات، حيث اعتبر الملايين من المواطنين الذهب ملاذا آمنا المدخرات وقت الأزمات الاقتصادية.

وأوضح الخبراء أن هناك عوامل تؤثر على حركة بيع وشراء المعدن النفيس في مصر والأسواق العالمية أبرزها تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم.

وإليكم سعر الذهب اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في الأسواق المصرية:

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة

البيع 2085.75 جنيه.
الشراء 2057.25 جنيه.
معدل صعود وصل إلى 17.25 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة

البيع 1912 جنيها.
الشراء 1885.75 جنيه.
معدل صعود وصل إلى 15.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة

البيع 1825 جنيها.
الشراء 1800 جنيه.
معدل صعود وصل إلى 15 نقطة.

 

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سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة

البيع 1564.25 جنيه.
الشراء 1542.75 جنيه.
معدل صعود وصل إلى 12.75 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة

البيع 1216.75 جنيه.
الشراء 1200 جنيه.
معدل صعود وصل إلى 10 نقاط.

 

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة

البيع 1042.75 جنيه.
الشراء 1028.5 جنيه.
معدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة

البيع 782.25 جنيه.
الشراء 771.5 جنيه.
معدل صعود وصل إلى 6.5 نقطة.

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سعر جنيه الذهب في الصاغة

البيع 14600 جنيه.
الشراء 15935 جنيها.
معدل صعود وصل إلى 120 نقطة.

 

سعر أونصة الذهب في الصاغة

البيع 1866$.
الشراء 1865$.
معدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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