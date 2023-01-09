الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 9 يناير 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

تتصاعد حدة البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في البنوك المصرية عبر المنصات الإلكترونية في ظل التذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية، وذلك لرغبة قطاع عريض من المواطنين في أداء فريضة الحج عقب إعلان وزارة الحج والعمرة عن تفاصيل التسجيل هذا العام.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك المركزي

استقرار في سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 9 يناير 2023 في البنوك المصرية، وذلك رغم بدء تجهيز شركات السياحة الموسم الجديد للحج للعام الحالي 1444/2023 وإليكم أسعار التداول كما في البنوك:

سجل الريال في البنك المركزي المصري نحو 7.20 جنيه للشراء و 7.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وصل سعر تداول الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 7.19 جنيه للشراء و 7.21 جنيه للبيع.


في بنك مصر بلغ سعر صرف الريال نحو 7.19 جنيه للشراء و 7.21 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى البنوك المصرية

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علي الحليوة: قرار المركزي برفع أسعا‏ر الفائدة نتيجة للضغوط التضخمية العالمية


في بنك الإسكندرية سجل الريال نحو 7.20 جنيه في عمليات الشراء و 7.25 جنيه في عمليات البيع.


في البنك التجاري الدولي وصل الريال إلى 7.16 جنيه للشراء و 7.20 جنيه للبيع.


وصل الريال السعودي إلى 7.23 جنيه للشراء و 7.25 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.


في بنك البركة وصل الريال إلى 7.18 جنيه للشراء و 7.25 جنيه للبيع.


في بنك قناة السويس وصل الريال إلى 7.19 جنيه للشراء و 7.25 جنيه للبيع.


في بنك التنمية الصناعية سجل الريال السعودي نحو 7.09 جنيه للشراء و 7.18 جنيه للبيع.

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ارتفاع مستمر.. تحديث سعر الذهب الآن فى مصر

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أسعار الرخام والجرانيت اليوم الأحد 8 يناير 2023


في بنك بلوم مصر وصل الريال السعودي إلى 7.22 جنيه للشراء و 7.25 جنيه للبيع.

 

في بنك فيصل الاسلامي وصل الريال إلى نحو 7.20 جنيه للشراء و 7.25 جنيه للبيع.


في بنك الإسكندرية وصل الريال إلى 7.21 جنيه للشراء و 7.28 جنيه للبيع.


في بنك كريدي أجريكول وصل سعر الريال السعودي إلى 7.18 جنيه للشراء و 7.25 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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