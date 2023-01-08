أخبار فاتتك| الصين ترفع الحجر الصحي عن الوافدين.. ورئيس بنك مصر يعلن حصيلة شهادات الـ25%

انتشرت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، والتي ترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

درجات الحرارة اليوم

مع بداية صباح اليوم، يتساءل الكثير من المواطنين عن درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظات مصر عبر جوجل، كي يتفادون الطقس البارد، ويرتدون ملابس ثقيلة.. للمزيد اضغط هنا.

الصين ترفع الحجر الصحى عن الوافدين من الخارج

رفعت الصين، الأحد، الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج لتضع بذلك حدًا لعزلة فرضتها على نفسها في وقتٍ تواجه فيه موجة وبائية جديدة.. للمزيد اضغط هنا.

مواعيد مباريات اليوم

يسعى عشاق كرة القدم مع بداية التعاملات الصباحية معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد، والقنوات الناقلة من خلال محرك البحث جوجل، ويُقام اليوم عدد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، ويكون على رأسها قمة أتلتيكو مدريد ضد فريق برشلونة.. للمزيد اضغط هنا.

سعر الذهب اليوم الأحد

يسعى الكثير المقبلين على الزواج مع بداية العام الميلادي الجديد لمعرفة سعر الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية عبر محرك "جوجل"، وتصدرت العبارات التي يحرص المصريون على القيام بالبحث عليها، من أجل التعرف كل ما سيخص سعر الذهب الآن بمصر، باعتبار أن يكون معدن الذهب ملاذ آمن للادخار.. للمزيد اضغط هنا.

91 مليار جنيه فى 3 أيام.. رئيس بنك مصر يعلن حصيلة شهادات الـ25%

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن هناك إقبالًا شديدًا على شهادات الـ 25%، لافتًا إلى أنه يتم إعطاء المودعين فائدة بـ 25% لكن لا يتم تسليفهم بفائدة الـ 25%.. للمزيد اضغط هنا.