مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-1-2023 والقنوات الناقلة
يسعى عشاق كرة القدم مع بداية التعاملات الصباحية معرفة كافة مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-1-2023 والقنوات الناقلة من خلال محرك البحث جوجل، ويقام اليوم عدد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، ويكون على رأسها قمة أتلتيكو مدريد ضد فريق برشلونة بالجولة الـ 16 في مسابقة الدوري الإسباني، ولقاء فريق ميلان وفريق روما بالجولة الـ 17 في الدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-1-2023 والقنوات الناقلة
وتنشر “الدستور” مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-1-2023 والقنوات الناقلة في هذه السطو.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 8 يناير 2023 والقنوات الناقلة
ألميريا X ريال سوسيداد – تمام الساعة 15:00 – beIN Sports Connect
رايو فاليكانو X ريال بيتيس – بتوقيت 17:15 - beIN Sports Connect
إشبيلية X خيتافي – تمام الساعة 19:30 - beIN Sports Connect
أتلتيكو مدريد X برشلونة – بتوقيت 22:00 - beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد 8 يناير 2023 والقنوات الناقلة
ساليرنيتانا X تورينو – 13:30 - AD Sports HD
لاتسيو X إمبولي – تمام الساعة 16:00 - AD Sports HD
سبيزيا X ليتشي – تمام الساعة 16:00 - AD Sports HD
سامبدوريا X نابولي – تمام الساعة 19:00 - AD Sports HD
ميلان X روما – تمام الساعة 21:45 - AD Sports HD
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 8 يناير 2023 والقنوات الناقلة
حرس الحدود X الإسماعيلي – تمام الساعة 14:45 – OnTime Sports
البنك الأهلي X أسوان – بتمام الساعة 17:00 - OnTime Sports
سموحة X فاركو – في تمام الساعة 19:00 - OnTime Sports
طلائع الجيش X المقاولون العرب – 19:00 - OnTime Sports
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد 8 يناير 2023
كارديف سيتي X ليدز يونايتد – تمام الساعة 16:00
مانشستر سيتي X تشيلسي – 18:30
أستون فيلا X ستيفيناج – تمام الساعة 18:30