يسعى عشاق كرة القدم مع بداية التعاملات الصباحية معرفة كافة مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-1-2023 والقنوات الناقلة من خلال محرك البحث جوجل، ويقام اليوم عدد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، ويكون على رأسها قمة أتلتيكو مدريد ضد فريق برشلونة بالجولة الـ 16 في مسابقة الدوري الإسباني، ولقاء فريق ميلان وفريق روما بالجولة الـ 17 في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-1-2023 والقنوات الناقلة

وتنشر “الدستور” مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-1-2023 والقنوات الناقلة في هذه السطو.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد 8 يناير 2023 والقنوات الناقلة



ألميريا X ريال سوسيداد – تمام الساعة 15:00 – beIN Sports Connect

رايو فاليكانو X ريال بيتيس – بتوقيت 17:15 - beIN Sports Connect

إشبيلية X خيتافي – تمام الساعة 19:30 - beIN Sports Connect

أتلتيكو مدريد X برشلونة – بتوقيت 22:00 - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد 8 يناير 2023 والقنوات الناقلة



ساليرنيتانا X تورينو – 13:30 - AD Sports HD

لاتسيو X إمبولي – تمام الساعة 16:00 - AD Sports HD

سبيزيا X ليتشي – تمام الساعة 16:00 - AD Sports HD

سامبدوريا X نابولي – تمام الساعة 19:00 - AD Sports HD

ميلان X روما – تمام الساعة 21:45 - AD Sports HD

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 8 يناير 2023 والقنوات الناقلة



حرس الحدود X الإسماعيلي – تمام الساعة 14:45 – OnTime Sports

البنك الأهلي X أسوان – بتمام الساعة 17:00 - OnTime Sports

سموحة X فاركو – في تمام الساعة 19:00 - OnTime Sports

طلائع الجيش X المقاولون العرب – 19:00 - OnTime Sports

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد 8 يناير 2023



كارديف سيتي X ليدز يونايتد – تمام الساعة 16:00

مانشستر سيتي X تشيلسي – 18:30

أستون فيلا X ستيفيناج – تمام الساعة 18:30