السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك في المركز الثالث.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

فقد نادي الزمالك مركزه ضمن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم لصالح فريق نادي فيوتشر والذي فاز على نظيره نادي سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصعد إلى النقطة رقم 26 في ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويحتل الوصافة ويأتي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطة 25 نقطة.

ونرصد ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم دول من الجولة الثانية عشر.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي

12

9

3

0

22

5

+17

30

2فيوتشر

12

7

5

0

15

7

+8

26

3الزمالك

12

7

4

1

22

7

+15

25

4بيراميدز

12

7

2

3

18

9

+9

23

5الاتحاد السكندري

12

6

0

6

12

14

-2

18

6غزل المحلة

12

5

3

4

11

15

-4

18

7المصري البورسعيدي

12

4

5

3

12

13

-1

17

8سيراميكا كليوباترا

12

4

3

5

17

16

+1

15

9أسوان

11

5

0

6

13

13

0

15

10المقاولون العرب

11

3

6

2

12

12

0

15

11طلائع الجيش

11

3

4

4

13

17

-4

13

12البنك الأهلي

11

2

4

5

10

13

-3

10

13سموحة

11

1

7

3

4

8

-4

10

14إنبي

12

2

4

6

11

18

-7

10

15فاركو

11

1

6

4

8

11

-3

9

16الداخلية

12

1

6

5

6

13

-7

9

17الإسماعيلي

11

1

4

6

7

13

-6

7

18حرس الحدود

11

1

4

6

7

16

-9

7

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ترتيب الدوري المصري 

وانطلقت الجولة الحالية من الأسبوع الـ 12 للدوري المصري الممتاز يوم الخميس الماضي واستأنفت اليوم ويتبقى أربعة مباريات في هذه الجولة، تلعب غدا الأحد، حيث حملت هذه الجولة الكثير من المفاجآت كان أبرزها تأكيد النادي الأهلي لصدارة جدول الدوري الممتاز بعد فوزه على نادي إنبي بهدفين نظيفين وتعادل نادي الزمالك في اللحظات الأخيرة أمام فريق نادي الداخلية ليصبح المنافسة على المركز الثاني بين فريق نادي الزمالك اليوم بعد فوزه وحصوله على ثلاث نقاط جديدة في رصيده.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم جدول ترتيب الدوري المصري مباريات اليوم الزمالك فيوتشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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