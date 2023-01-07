الزمالك في المركز الثالث.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

فقد نادي الزمالك مركزه ضمن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم لصالح فريق نادي فيوتشر والذي فاز على نظيره نادي سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصعد إلى النقطة رقم 26 في ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويحتل الوصافة ويأتي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطة 25 نقطة.

ونرصد ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم دول من الجولة الثانية عشر.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 12 9 3 0 22 5 +17 30 2 فيوتشر 12 7 5 0 15 7 +8 26 3 الزمالك 12 7 4 1 22 7 +15 25 4 بيراميدز 12 7 2 3 18 9 +9 23 5 الاتحاد السكندري 12 6 0 6 12 14 -2 18 6 غزل المحلة 12 5 3 4 11 15 -4 18 7 المصري البورسعيدي 12 4 5 3 12 13 -1 17 8 سيراميكا كليوباترا 12 4 3 5 17 16 +1 15 9 أسوان 11 5 0 6 13 13 0 15 10 المقاولون العرب 11 3 6 2 12 12 0 15 11 طلائع الجيش 11 3 4 4 13 17 -4 13 12 البنك الأهلي 11 2 4 5 10 13 -3 10 13 سموحة 11 1 7 3 4 8 -4 10 14 إنبي 12 2 4 6 11 18 -7 10 15 فاركو 11 1 6 4 8 11 -3 9 16 الداخلية 12 1 6 5 6 13 -7 9 17 الإسماعيلي 11 1 4 6 7 13 -6 7 18 حرس الحدود 11 1 4 6 7 16 -9 7

ترتيب الدوري المصري

وانطلقت الجولة الحالية من الأسبوع الـ 12 للدوري المصري الممتاز يوم الخميس الماضي واستأنفت اليوم ويتبقى أربعة مباريات في هذه الجولة، تلعب غدا الأحد، حيث حملت هذه الجولة الكثير من المفاجآت كان أبرزها تأكيد النادي الأهلي لصدارة جدول الدوري الممتاز بعد فوزه على نادي إنبي بهدفين نظيفين وتعادل نادي الزمالك في اللحظات الأخيرة أمام فريق نادي الداخلية ليصبح المنافسة على المركز الثاني بين فريق نادي الزمالك اليوم بعد فوزه وحصوله على ثلاث نقاط جديدة في رصيده.