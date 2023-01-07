الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على تردد قناة أون تايم سبورت 2023 وموعد مباريات الأهلى والزمالك

قناة أون تايم سبورت
قناة أون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 من المواضيع التى يزداد بشكل كبير معدل البحث عنها، لكونها تهتم بتقديم المباريات الكروية، والتي يحرص على مشاهدتها الملايين من عشاق الكورة والألعاب الرياضية.

«الدستور» تستعرض هذا الموضوع خلال التقرير التالى:

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

 

القمر الصناعى نايل سات

التردد :10853

الاستقطاب: "أفقي"

معامل تصحيح الخطأ: "3/4"

معدل الترميز: 27500

تعرف على تردد آخر لقناة أون تايم سبورت

من خلال القمر الصناعى عرب سات 

القمر الصناعى : عرب سات

التردد  : 11861

الاستقطاب  :أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز :27500

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد فوز الأهلى وتعادل الزمالك

تردد قناة SSC السعودية الرياضية عبر النايل سات

 

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في يناير 2023 على قناة أون  تايم سبورت

12 يناير

موعد  مباراة الأهلي ضد المصري في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر. 

 

17 يناير 

موعد لقاء النادي الأهلي ضد فريق نادى سموحة في الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مصر.

 

21 يناير

موعد مباراة فريق النادى الأهلي ضد فريق نادى  الزمالك وموعدها الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر.

 

24 يناير

موعد مباراة  فريق النادى الأهلي ضد فريق نادى البنك الأهلي وموعد اللقاء  الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر.

 

29 يناير 

موعد  مباراة فريق النادى الأهلي ضد  فريق نادى حرس الحدود وذلك  في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر.

 

جدول مباريات الزمالك في يناير 2023 على قناة اون تايم سبورت

 

11 يناير

موعد  مباراة نادى  الزمالك ضد فريق نادى  الاتحاد فى  الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر.

 

16 يناير 

 موعد مباراة  فريق الزمالك ضد  فريق نادى بيراميدز في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر.

21 يناير

يلتقى نادى  الزمالك  فى مواجهة النادى  الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر.

24 يناير

  موعد مباراة نادى  الزمالك ضد  نادى غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر.

 

29 يناير 

مباراة نادى  الزمالك ضد عناصر نادى  فيوتشر وذلك  في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر.

 

تردد قناة اون تايم سبورت 2023 عرب سات نايل سات مواعيد مباريات الأهلي جدول مباريات الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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