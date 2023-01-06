جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد فوز الأهلى وتعادل الزمالك

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك، حيث تم افتتاح مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، بلقاء الأهلي وإنبي، تلاه لقاء الزمالك والداخلية، وشهدت المباراتين تسجيل الأهداف، حيث عاد اللاعب محمد مجدي "قفشة" إلى التهديف من جديد.

كما أضاف اللاعب المالي اليو ديانج الهدف الثاني للنادي الأهلي خلال اللقاء، والذي انتهى بهدفين نظيفين للنادي الأهلي، فيما أحرز اللاعب سمير فكري هدف التقدم لنادي الداخلية، على نادي الزمالك وفي اللحظات الأخيرة عدل اللاعب محمد عبد الغني النتيجة واضاف هدف التعادل لنادي الزمالك.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

الترتيب اللاعب النادي عدد الأهداف 1 أحمد الشيخ غزل المحلة 6 2 أحمد سيد زيزو الزمالك 5 2 رفيق كابو إنبي 5 3 كريم بامبو البنك الأهلي 4 3 يوسف أسامة نبيه الزمالك 4 3 باسينيسيا مابولولو الاتحاد السكندري 4 3 جوزيف أوشايا المقاولون العرب 4 3 محمد حمدي زكي أسوان 4 4 ديلسون أسوان 3 4 خالد قمر طلائع الجيش 3 4 مصطفى فتحي بيراميدز 3 4 فخري لاكاي بيراميدز 3 4 إسلام محارب طلائع الجيش 3 4 عبد الرحمن خالد المقاولون العرب 3 4 أحمد سمير طلائع الجيش 3 4 رزقي حمرون فاركو 3 4 رمضان صبحي بيراميدز 3 4 عمرو السولية الأهلي 3 5 كريم فؤاد الأهلي 2

المتصدرين لقائمة هدافي الدوري المصري الممتاز 2022/2023

وينفرد اللاعب أحمد الشيخ، لاعب نادي غزل المحلة بصدارة هدافي الدوري الممتاز في الموسم الحالي حتى الآن برصيد 6 أهداف، بينما تشتغل المنافسة على من هو الهداف خاصة وأن الفارق بين اللاعبين أهداف بسيطة حيث يأتي في المركز الثاني كل من أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، واللاعب رفيق كابو لاعب نادي إنبي، ويتأخر لاعبي النادي الأهلي عن اللاعبين الاكثر احرازا للاهداف، ففي المركز الرابع يأتي اللاعب عمرو السولية برصيد ثلاث أهداف، بينما في المركز الخامس اللاعب كريم فؤاد برصيد هدفين.