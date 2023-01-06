الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد فوز الأهلى وتعادل الزمالك

جدول ترتيب هدافي
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك، حيث تم افتتاح مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، بلقاء الأهلي وإنبي، تلاه لقاء الزمالك والداخلية، وشهدت المباراتين تسجيل الأهداف، حيث عاد اللاعب محمد مجدي "قفشة" إلى التهديف من جديد.

 

كما أضاف اللاعب المالي اليو ديانج الهدف الثاني للنادي الأهلي خلال اللقاء، والذي انتهى بهدفين نظيفين للنادي الأهلي، فيما أحرز اللاعب سمير فكري هدف التقدم لنادي الداخلية، على نادي الزمالك وفي اللحظات الأخيرة عدل اللاعب محمد عبد الغني النتيجة واضاف هدف التعادل لنادي الزمالك.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك  

الترتيب

اللاعب

النادي

 عدد الأهداف

1أحمد الشيخ غزل المحلة6
2أحمد سيد زيزو  الزمالك5
2رفيق كابو إنبي5
3كريم بامبو  البنك الأهلي4
3يوسف أسامة نبيه  الزمالك4
3باسينيسيا مابولولو  الاتحاد السكندري4
3جوزيف أوشايا  المقاولون العرب4
3محمد حمدي زكي أسوان4
4ديلسون أسوان3
4خالد قمر طلائع الجيش3
4مصطفى فتحيبيراميدز3
4فخري لاكاي بيراميدز3
4إسلام محاربطلائع الجيش3
4عبد الرحمن خالدالمقاولون العرب3
4أحمد سمير طلائع الجيش3
4رزقي حمرون فاركو3
4رمضان صبحي  بيراميدز3
4عمرو السولية الأهلي3
5كريم فؤاد الأهلي2

المتصدرين لقائمة هدافي الدوري المصري الممتاز 2022/2023

وينفرد اللاعب أحمد الشيخ، لاعب نادي غزل المحلة بصدارة هدافي الدوري الممتاز في الموسم الحالي حتى الآن برصيد 6 أهداف، بينما تشتغل المنافسة على من هو الهداف خاصة وأن الفارق بين اللاعبين أهداف بسيطة حيث يأتي في المركز الثاني كل من أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، واللاعب رفيق كابو لاعب نادي إنبي، ويتأخر لاعبي النادي الأهلي عن اللاعبين الاكثر احرازا للاهداف، ففي المركز الرابع يأتي اللاعب عمرو السولية برصيد ثلاث أهداف، بينما في المركز الخامس اللاعب كريم فؤاد برصيد هدفين.

هدافي الدوري المصري أحمد سيد زيزو احمد الشيخ الزمالك الاهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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