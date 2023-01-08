الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

يسعى الكثير المقبلين على الزواج مع بداية العام الميلادي الجديد لمعرفة سعر الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية عبر محرك "جوجل"، وتصدرت العبارات التي يحرص المصريون على القيام بالبحث عليها، من أجل التعرف كل ما سيخص سعر الذهب الآن بمصر، باعتبار أن يكون معدن الذهب ملاذ آمن للادخار.

سعر الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية

وفي ظل ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك اليوم الأحد 8 يناير 2023، ارتفعت أيضًا أسعار الذهب في مصر، لكي يسجل سعر جرام الذهب في عيار 21 نحو مبلغ 1810 جنيهات، وهو يكون العيار الأكثر شيوعًا بين جميع المصريين، وإضافة إلى ارتفاع باقي كافة الأعيرة الأخرى من معدن الذهب.

وارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023 في مصر مع ارتفاع سعر الدولار، خصوصًا مع الطرح للبنك الأهلي المصري وفي بنك مصر شهادات بحوالي الـ25%، والتى ستدر دخلًا على كافة مدخري أموالهم في كافة  البنوك.

وتوفر «الدستور» في التقرير التالي لمتابعيها معرفة كل ما سوف يخص الخدمة بكافة الخطوات وكيفية تنفيذها وذلك يكون من ضمن خدمة مستمرة سوف تقدمها لزوارها بمختلف المجالات.

أسعار الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023

  • سعر جرام الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023 عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2069 جنيهًا.

  • سعر جرام الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023 عيار 22

سجل جرام الذهب اليوم الأحد عيار 22 نحو 1896 جنيهًا.

  • سعر جرام الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023 عيار 21

سجل جرام الذهب اليوم الأحد عيار 21 نحو 1810 جنيهات.

  • سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 8 يناير 2023

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1542 جنيهًا.

ارتفاع جديد.. تعرف على أخر توقعات سعر الذهب 2023

بعد ارتفاع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعات على المستوى المحلى

  • سعر جرام الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023 عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1207 جنيهات.

  • سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023

سجل جنيه الذهب اليوم الأحد نحو 14480 جنيهًا.

  • سعر الكيلو الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023

2.068.571 جنيهًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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