بعد ارتفاع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعات على المستوى المحلي

سجلت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية ارتفاع تأثرًا بالبورصات العالمية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وسجلت أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاع في أسعار الذهب اليوم نتيجة توتر البورصات العالمية.

أضاف مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك ارتفاع في أسعار الذهب اليوم وسجلت وفق اخر تحديث كالتالي



أسعار الذهب الآن

عيار 18 سجل نحو 1500 جنيه

عيار 21 سجل نحو 1750 جنيه

عيار 24 سجل نحو 2000 جنيه



وأوضح عضو شعبة الجنيه ذهب 14000 جنيه، موضحًا أن الأسعار لا تشمل المصنعيه



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الذهب العالمي سجل نحو 1850 دولار للأونصة.

وتشهد اسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات التضخم.