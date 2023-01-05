الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعات على المستوى المحلي

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية ارتفاع تأثرًا بالبورصات العالمية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وسجلت أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاع في أسعار الذهب اليوم نتيجة توتر البورصات العالمية.

أضاف مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك ارتفاع في أسعار الذهب اليوم وسجلت وفق اخر تحديث كالتالي


أسعار الذهب الآن

عيار 18      سجل نحو       1500  جنيه 
عيار 21     سجل نحو        1750  جنيه 
عيار 24     سجل نحو       2000  جنيه


وأوضح عضو شعبة الجنيه ذهب 14000  جنيه، موضحًا أن الأسعار لا تشمل المصنعيه  
                       
وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الذهب العالمي سجل نحو 1850 دولار للأونصة.

وتشهد اسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات التضخم.

آخر تحديث إرتفاع في أسعار ارتفاع الدولار أسعار الذهب اسعار الذهب الان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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