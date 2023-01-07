الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

91 مليار جنيه فى 3 أيام.. رئيس بنك مصر يعلن حصيلة شهادات الـ25%

محمد الإتربي
محمد الإتربي

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن هناك إقبالًا شديدًا على شهادات الـ 25%، لافتاً إلى أنه يتم إعطاء المودعين فائدة بـ 25% لكن لا يتم تسليفهم بفائدة الـ 25%. 

وأضاف الأتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الدول المستوردة للسلع وسعر الدولار. 

وأوضح أن المواطنين لن يجدوا الشهادة ذات الفائدة الـ 25% إلا في بنكي مصر والأهلي. 

وأكد أنه تم جمع 91 مليار جنيه قيمة شهادات الـ 25% في 3 أيام من طرحها، معقبا: "أتوقع أن يستمر طرح الشهادات لمدة محدودة فقط لأن تكلفتها عالية على البنكين الأهلي ومصر". 

كما أوضح أنه لا يوجد تعويم كامل للجنيه، لافتاً إلى أن مدة طرح الشهادة ذات العائد 18% استمرت حتى شهرين، لافتاً إلى أنه من غير المتوقع أن يتم طرح الشهادة ذات العائد 25% لنفس المدة. 

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