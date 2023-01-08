درجات الحرارة اليوم الأحد 8-1-2023 فى محافظات مصر

مع بداية صباح اليوم يتساءل الكثير من المواطنين عن درجات الحرارة اليوم الأحد 8-1-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لكي يتفادون الطقس البارد، ويرتدون ملابس ثقيلة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 8-1-2023 في محافظات مصر

وتستعرض “الدستور” درجات الحرارة اليوم الأحد 8-1-2023 في محافظات مصر بهذا التقرير.

حالة الطقس اليوم الأحد 8-1-2023

كشفت هيئة الأرصاد المصرية عن الطقس الذي سوف تشهده البلاد اليوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، حيث أشارت ببيان لها، إلى أن البلاد تشهد حالة من وجود الطقس المستقر اليوم في أغلب الأنحاء، مع وجود شبورة مائية في الصباح.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إلى أن البلاد تشهد شبورة مائية بالصباح، على كافة الطرق الزراعية والسريعة، وجميع الطرق القريبة من كل المسطحات المائية، والطرق المؤدية من القاهرة وإلى القاهرة الكبرى، وجميع مدن القناة والوجه البحري وكافة السواحل الشمالية، ووسط سيناء، وفي جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد بمصر ، أن البلاد سوف تشهد حالة من وجود الطقس اللطيف نهارًا على شمال البلاد إلى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وتشهد أغلب الأنحاء طقسًا باردًا ليلًا.

درجة الحرارة اليوم الأحد 8 يناير 2023

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على عدد من محافظات مصر:-



تكون درجة الحرارة الكبرى اليوم الأحد 8 يناير 2023

على القاهرة: 20، والصغرى 12.

تكون درجة الحرارة الكبرى اليوم الأحد 8 يناير 2023

على دمنهور: 18، والصغرى 12.

تكون درجة الحرارة الكبرى اليوم الأحد 8 يناير 2023

على 6 أكتوبر: 20، والصغرى 11.

تكون درجة الحرارة الكبرى اليوم الأحد 8 يناير 2023

على الإسكندرية: 20، والصغرى 13.

تكون درجة الحرارة الكبرى اليوم الأحد 8 يناير 2023

على السلوم: 18، والصغرى 8.

تكون درجة الحرارة الكبرى اليوم الأحد 8 يناير 2023

على سيوة: 19، والصغرى 6.

تكون درجة الحرارة الكبرى اليوم الأحد 8 يناير 2023

على سوهاج: 22، والصغرى 9.

تكون درجة الحرارة الكبرى اليوم الأحد 8 يناير 2023

على حلايب: 21، والصغرى 14.

تكون درجة الحرارة الكبرى اليوم الأحد 8 يناير 2023

على السويس: 20، والصغرى 11.

تكون درجة الحرارة الكبرى اليوم الأحد 8 يناير 2023

في مدينة شرم الشيخ: 23، والصغرى 15.