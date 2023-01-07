السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة في أنحاء المحافظات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس.

وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس ليلًا وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، حيث تسجل على بعض المناطق 4 درجات مئوية .

وكشفت خرائط الطقس عن استمرار سيطرة السحب المنخفضة والممطرة على شمال البلاد، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية بتوخى الحذر واتخاذ الاحتياطات والاستعدادات اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7 يناير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى (21)- الصغرى (10).

- الوجه البحري: العظمى (19)- الصغرى (12).

- جنوب سيناء: العظمى (22)- الصغرى (14).

- شمال الصعيد: العظمى (21)- الصغرى (08).

- جنوب الصعيد: العظمى (23)- الصغرى (11).

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 8 يناير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى (19)- الصغرى (12).

- الوجه البحري: العظمى (18)- الصغرى (13).

- جنوب سيناء: العظمى (22)- الصغرى (15).

- شمال الصعيد: العظمى (19)- الصغرى (09).

- جنوب الصعيد: العظمى (23)- الصغرى (12).

درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين المقبل 9 يناير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى (18)- الصغرى (12).

- الوجه البحري: العظمى (20)- الصغرى (13).

- جنوب سيناء: العظمى (22)- الصغرى (16).

- شمال الصعيد: العظمى (18)- الصغرى (07).

- جنوب الصعيد: العظمى (23)- الصغرى (12).

الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة حالة الطقس درجات الحرارة فرص سقوط الأمطار الامطار

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