يبحث المواطنين عن رابط ادخل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر يناير 2023 وذلك تجنبا لدفع غرامات التأخير في حالة التخلف عن المواعيد التي حددتها شركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي حيث بدأ بالفعل في استقبال طلبات الاستعلام عن فواتير الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي لشهر يناير عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

رابط ادخل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر يناير 2023

يستطيع أصحاب العدادات المنزلية للغاز الطبيعي تسجيل القراءة الشهرية والتي تدل على الاستهلاك من الغاز الطبيعي للعداد وذلك من خلال هذه الخطوات :-

الدخول عبر موقع شركة بتروتريد للغاز الطبيعي من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري.

ادخال بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة (الاسم رباعي، الرقم القومي، …).

تحديد منطقة تركيب العداد والشارع، العقار، الدور، الشقة.

تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام بشكل صحيح.

الضغط على كلمة عرض الفاتورة.

ظهور إجمالي المبلغ المراد الاستعلام عنه قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

موعد تسجيل قراءة الغاز عبر موقع شركة بتروتريد

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي من خلال الموقع الرسمي لشركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي والتي تغطى عدد كبير من المحافظات حيث خصصت الشركة الفترة من يوم 1-20 من كل شهر لتسجيل القراءة والاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية لاستهلاك الشهري فيما خصصت الفترة من 1 - 30 من كل شهر للسداد من خلال أحد وسائل الدفع المعتمدة لدى الشركة والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

ويمكن الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة من خلال الخطوات الإلكترونية السابقة أو عن طريق أحد الأرقام الساخنة المخصصة للعملاء من أى خط أرضي عبر 09000727 أو من أى هاتف محمول عبر 5727، وذلك تسهيلًا على العملاء.

وسائل الدفع الإلكتروني لفواتير الغاز الطبيعي

عقب معرفة قيمة الاستهلاك الشهري من خلال رابط ادخل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر يناير 2023 يمكن الدفع من خلال أحد الوسائل المعتمدة للسداد وهي كما يلي:-

فوري.

مصاري.

bee.

أمان.

خدماتي.

ضامن.

ممكن.

مصاري.

فودافون كاش.

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