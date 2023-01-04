مع بداية العام الجديد يبحث الكثير عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023 من أجل تسديد فاتورة الشهر الجديد وعدم التأخر في سدادها حتى لا يتعرض لقطع الحرارة عن التليفون الأرضي أو دفع الغرامات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023

في هذا التقرير نعرض لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023 وطرق السداد التي تُتيحها الشركة المصرية للاتصالات.





واستعانت الشركة المصرية للاتصالات بالتحول الرقمي في تلبية خدماتها عن طريق الاونلاين وتيسيرها على المستخدمين والعملاء.



يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023 من خلال الرابط التالي:

https://billing.te.eg/ar-EG

ويتم كتابة كود المنطقة

ثم كتابة رقم التليفون

والضغط على خانة أظهر الفواتير

وبذلك تظهر الفاتورة المستحقة



طرق أخرى لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال طرق أخرى وفرتها الشركة المصرية للاتصالات وهي:

- أرقام خدمة عملاء WE على رقم 19777، أو 111، أو 01555000111

تسديد فاتورة الخط الارضي

يمكن تسديد فاتورة شهر يناير بعد ظهورها مباشرة حتى يوم حتى يوم 14 فبراير 2023.



يمكن تسديد فاتورة الخط الأرضي من الرابط السابق ذكره بالضغط على كلمة سدد ثم اتباع التعليمات المطلوبة ووضع البيانات التي تتيح السداد من خلال الإنترنت.



أو يمكن تسديدها من خلال فروع شركة WE المنتشرة في كل مكان بمختلف المحافظات أو المحفظة الإلكترونية، أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

كذلك يمكن تسديد فاتورة تليفون الخط الارضي من خلال مكاتب البريد، أو عن طريق خدمة فوري وأمان وخدمات الدفع الفوري الأخرى.



عقوبات عدم تسديد فاتورة تليفون الخط الارضي

في حالة عدم السداد في موعد أقصاه 14 فبراير 2023 تبدأ الشركة المصرية للاتصالات بداية من 15 فبراير 2023 بمنع إجراء مكالمات من التليفون الأرضي والسماح بالاستقبال فقط، ثم يتم منع استقبال المكالمات أيضًا اعتبارًا من يوم 15 مارس 2023.

تحتسب الشركة المصرية للاتصالات غرامة تأخير على العملاء غير المسددين بقيمة 1.5% شهريًا من إجمالي الفاتورة، بداية من يوم 15 مارس 2023، ويبلغ الحد الأدنى للغرامة 10 جنيهات.

ثم تقوم الشركة بقطع الحرارة عن التليفون بعد 4 شهور من عدم السداد، وسحب الخط بعد 7 شهور.

