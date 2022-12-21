الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لتجنب انقطاع الخدمة.. آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2023

فاتورة التليفون الأرضى
فاتورة التليفون الأرضى

يتسأل الكثير من المصريين عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023، تجبنًا لانقطاعها وما يترتب عليه من انقطاع لخدمة التليفون الأرضي ثم الإنترنت التي تعتمد عليه الأسر في عملهم ودراستهم.

 

فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2022

نستعرض فيما يلي موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2022، وأيضًا رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر ديسمبر 2022 من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات.

 

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2022

من المفترض أن يبدأ دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2022 بداية من يوم 15 يناير 2023، وتمنح الشركة شهر مهلة للسداد تنتهي يوم 14 فبراير 2022، ومن ثّم تقوم الشركة اعتبارًا من 15 فبراير 2022 بتحويل الموبايل للعمل بنظام الاستقبال فقط، ولمدة شهر.

وفي حال عدم الدفع خلال فترة السماح يتم منع الاستقبال أيضًا بداية من يوم 15 مارس 2022.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2022

الاستعلام عن فاتورة النت we برقم التليفون الأرضي يناير 2023

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى ديسمبر 2022

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2022 أون لاين.

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط الاستعلام من موقع الشركة المصرية للاتصالات أون لاين عبر رابط: 

 

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

توجد العديد من الطرق الخاصة بدفع فاتورة التليفون الأرضي منها الطرق المباشرة والطرق غير المباشرة والأون لاين كما يلي:

مكاتب البريد.

سنترالات الشركة المصرية للإتصالات.

ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري وCIB.

خدمة فودافون كاش.

خدمة ممكن 

خدمة سداد.

الدفع الإلكتروني عبر موقع شركة WE.

خدمة أمان.

خدمة مصاري.

خدمة Bee.

خدمة خدماتي.

 

ما هي أرقام خدمة العملات للشركة المصرية للاتصالات؟

عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

 

الدعم الفني: 111 أو 01555000111 او 19777

 

تويتر: https://twitter.com/telecomegypt

 

أسعار المكالمات من التليفون الأرضي؟

سعر المكالمة من التليفون الأرضي إلي التليفون الأرضي: 3 قروش داخل المحافظة / 8 قروش بين المحافظات للمسافة أقل من 60 كيلو متر/ و16 قرشًا للمسافة أكبر من 60 كيلو متر.

الاتصال من التليفون الأرضي إلي التليفون المحمول: 3 قروش لشبكة وي / 14 قرشًا لشبكات أورانج وفودافون واتصالات.

يتم حساب رسوم فتح الخط فى جميع الحالات 10 قروش.

 

وتبلغ تكلفة الدقيقة الأولي للإتصال بالأرضي داخل المحافظة 13 قرشًا/ 18 قرشًا بين المحافظات أقل من 60 كيلو متر/ 26 قرشًا للمسافة أكبر من 60 كيلو متر/ وتبلغ تكلفة الدقيقة الأولي للإتصال بالموبايل شبكة وي 13 قرشًا/ وتصل فى باقي الشبكات إلي 24 قرشًا.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

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