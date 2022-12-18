رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2022 عبر الشركة المصرية للاتصالات من المواضيع التى يهتم بالبحث عنها شريحة عريضة جدا من المواطنين من خلال استخدام مؤشر البحث "جوجل".

الدستور تستعرض كل ما يحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات رابطًا من خلال الضغط عليه يمكن الدخول على موقعها للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى ولمعرفة خطوات الاستعلام يرجى اتباع الخطوات التالية:

يقوم مستخدم الخدمة بالدخول لموقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الضغط على هذا الرابط

https://billing.te.eg

ثم يقوم مستخدم الخدمة بالضغط على الزر الخاص بـ "اختيار فاتورة التليفون الأرضى"

يقوم المستخدم بإدخال كود المحافظة ورقم الهاتف للتليفون المراد الاستعلام عنه

ثم فى نهاية الأمر يضغط المستهلك على الزر الخاص بـ "عرض الفواتير"

موعد تسديد قيمة فاتورة التليفون الأرضى

حددت الشركة المصرية للاتصالات الوقت الزمنى الذى يسمح به بتسديد فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر بداية من يوم 15 يناير 2023، حيث تمنح الشركة شهرًا للدفع وتنتهى فترة السماح حتى يوم 14 فبراير وبعدها تتخذ الشركة عدة خطوات ضد الممتنعين عن الدفع فتقوم الشركة بداية من 15 فبراير بتحويل خط التليفون إلى نظام استقبال مكالمات فقط ثم يمنع استقبال المكالمات بداية من 15 مارس فى حال الامتناع عن تسديد قيمة الفاتورة ويتم فرض غرامة تأخير.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لدفع قيمة فاتورة التليفون الأرضى وهى كالآتى:

الدفع من خلال مكاتب البريد على سمتوى الجمهورية .

إمكانية التسديد من خلال سنترالات الشركة المصرية للإتصالات.

يمكن كذلك تسديد قيمة فاتورة التليفون الأرضى من خلال ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري وCIB.

من خلال استخدام خدمة فودافون كاش.

وكذلك يمكن الدفع من خلال خدمة "ممكن" أو خدمة "أمان" أو خدمة "مصارى".

كما يمكن الدفع من خلال خدمة سداد أو "خدماتى" أو خدمة BEE.

أو الدفع الإلكتروني عبر موقع شركة WE.

تعرف على الخط الساخن للشركة المصرية للاتصالات

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات خدمة "الخط الساخن" أو لادعم الفنى لعملاء الشركة للاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضى أو تقديم شكوى وهى .

الدعم الفني: 111 أو 01555000111 او 19777 ..كما اتاحت التواصل مع موظفيها من خلال

توتير: https://twitter.com/telecomegypt

أسعار المكالمات من التليفون الأرضي؟

سعر المكالمة من التليفون الأرضي إلي التليفون الأرضي: 3 قروش داخل المحافظة / 8 قروش بين المحافظات للمسافة أقل من 60 كيلو متر/ و16 قرشًا للمسافة أكبر من 60 كيلو متر.

الاتصال من التليفون الأرضي إلي التليفون المحمول: 3 قروش لشبكة وي / 14 قرشًا لشبكات أورانج وفودافون واتصالات.