الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى ديسمبر 2022

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

رابط  المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى ديسمبر 2022، من المواضيع التى يزداد البحث عنها يوما بعد يوما وذلك بالتزامن مع شهر ديسمبر من قبل المواطنين المشتركين فى الخدمة، باستخدام مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» ترصد جميع التفاصيل التى تخص هذا الأمر.

رابط  المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى ديسمبر 2022

 أتاحت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها طريقتين يمكن من خلال أحدهما الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2022.

الطريقة الأولى 

من خلال استخدام الإنترنت وهى كالآتى 

  • الدخول على موقع الشركة الصمرية للاتصالات من خلال الضغط لعى هذا الرابط
  • https://billing.te.eg/ar-EG
  • يقوم العميل بكتابة كود المدينة خلال لاخان المخصصة لذلك
  • يقوم العميل بكتابة رقم التليفون المراد الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة به
  • يقوم العميل باختيار عرض الفواتير

 

الطريقة الثانية ..الاتصال التليفونى

أتاحت الشركة المصرية لعملائها طريقة ثانية للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2022 من خلال الاتصال بخدمة العملاء من خلال الرقم لامختصر وهو 19777

تعرف على مواعيد الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي ديسمبر 2022

بداية من 15 ديسمبر 2022تبدأ الشركة المصرية  للاتصالات فى تحصيل قيمة فاتورة التليفون الأرضى وحتى 14 من شهر يناير 2023 ، وبذلك تكون فترة السماح الممنوحة لعميل الشركة 30 يوما فقط .

وتقوم الشركة بقطع الحرارة عن خط التليفون الارضى ، وفرض غرامة مالية نتيجة تأخير على العملاء غير المسددين، اعتباراً من يوم 15 يناير 2023.

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أماكن دفع فواتير التليفون الأرضى 

أتاحت الشركة المصرية عدة أماكن لتحصيل قيمة فاتورة التيلفون الأرضى وهى

1- خلال  السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات WE.

2- عن طريق  ماكينات ATM لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

3- من خلال الدفع الإلكتروني مباشرة على موقع شركة WE.

4- من خلال  مكاتب البريد أو عبر خدمة فودافون كاش.

5- عبر خدمة ممكن، أو خدمة مصاري، أو خدمة سداد.

6- خلال خدمة أمان، أو خدمة خدماتي، أو عبر خدمة Bee.

أسعار مكالمات التليفون الأرضي

تبلغ تكلفة الدقيقة داخل شبكة "وى" من الخط الأرضى داخل المحافظة 3 قروش.

تبلغ تكلفة دقيقة الاتصال للدقيقة بين المحافظات 8 قروش للمسافة أقل من 60 كيلومترا، و16 قرشًا للمسافة أكثر من 60 كيلومترا.

وتبلغ تكلفة إجراء المكالمات من الخط الأرضي إلى الموبايل 3 قروش لشبكة وى، أو 14 قرشًا لشبكات المحمول الأخرى

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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