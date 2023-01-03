لا يفوتك هذا المساء| تعليق «رونالدو» بعد التعاقد مع النصر السعودي.. وتفاصيل استدعاء شيرين وحسام حبيب للتحقيق

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

«استولوا على الأموال».. إحالة مسئول بشركة أغذية شهيرة وآخر للمحاكمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مسئولًا كبيرًا بمجلس إدارة شركة شهيرة للأغذية والنسيج، وآخر إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بالاستيلاء على أموال الشركة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته عضوًا بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لجهة عمله بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 1,057,450 جنيه مصري (مليون وسبعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسين جنيهًا) ومبلغ 132.900 دولار أمريكي (مائة واثنين وثلاثين ألفًاً وتسعمائة دولار أمريكي) وكان ذلك حـــ..

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لا أهتم بالناس.. أول تعليق لـ «رونالدو» بعد التعاقد مع النصر السعودي

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق السعودي.

وقال رونالدو، إنَّه سعيد باتخاذ هذا القرار بالقدوم للنصر والسعودي والعائلة سعيدة بهذا القرار، كم أنَّه شعر بحماس كبير جدًا عند قدومه أرض المملكة السعودية من لحظة وصله إلى مدينة الرياض». لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط (هنـــــا).

شلل لندن.. عمال السكك الحديدية فى بريطانيا يبدأون إضرابًا لمدة 5 أيام

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن أغلب خطوط السكك الحديدية فى المملكة المتحدة، بدأ أمس، إضرابًا يستمر على مدار خمسة أيام متتالية، ليقدم فقط الحد الأدنى من الخدمات للركاب على الخطوط الحضرية، وذلك اعتراضًا على تدنى أجور العاملين.

وأوضحت الصحيفة أنه تمت مطالبة كل الركاب بالسفر فى حالة الضرورة القصوى فقط، مع توقعات بتشغيل نحو٢٠٪ فقط من القطارات، وتقليص ساعات العمل المقررة بين السابعة والنصف صباحًا والسادسة والنصف مساءً.

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«لمن لم تصله رسالة sms».. مستشار وزير التموين يكشف حقيقة إيقاف صرف السلع

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أنه لن يضار أي صاحب بطاقة تموينية، لعدم تسجيل رقمه المحمول على قاعدة بيانات البطاقات، لافتا إلى أن رسالة الـsmsالخاصة بتفاصيل عملية صرف المقررات، تُرسل لمن قام بعملية تسجيل وتحديث رقم المحمول.

ونفى مُستشار وزير التموين، في تصريحات له، ما تردد بشأن إيقاف البطاقات التموينية التي لم تستلم رسالة smsعقب صرف المقررات التموينية، وقال ليس هناك أي علاقة بين إيقاف البطاقة وإرسال الرسائل.

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«الأرصاد»: سحب رعدية وأمطار غزيرة على الوجه البحري والدلتا وسيناء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من السحب الرعدية التي تؤثر على مناطق من شمال الوجه البحري والدلتا ومرتفعات سانت كاترين ومناطق من سيناء والغردقة وخليج السويس.

وكشفت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الساعات القادمة تشهد سُحب رعدية تؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومناطق من شمال الوجه البحري والدلتا ومرتفعات سانت كاترين ومناطق من سيناء والغردقة وخليج السويس، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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بعد زيارتهما لـ فضل شاكر.. تفاصيل استدعاء شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب للتحقيق

أعلنت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، حقيقة استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، للتحقيق عقب زيارة الفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة بلبنان.

وكتبت هنادي عيسى عبر حسابها الشخصي بـ “فيس بوك”: “استدعيت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال وجودهما في لبنان إلى التحقيق، وبناءً على استنابة قضائية للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء، في مكان إقامته في مخيم عين الحلوة”.

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