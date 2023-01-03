الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شلل لندن.. عمال السكك الحديدية فى بريطانيا يبدأون إضرابًا لمدة 5 أيام

عمال السكك الحديدية
عمال السكك الحديدية فى بريطانيا

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن أغلب خطوط السكك الحديدية فى المملكة المتحدة، بدأ أمس، إضرابًا يستمر على مدار خمسة أيام متتالية، ليقدم فقط الحد الأدنى من الخدمات للركاب على الخطوط الحضرية، وذلك اعتراضًا على تدنى أجور العاملين.

وأوضحت الصحيفة أنه تمت مطالبة كل الركاب بالسفر فى حالة الضرورة القصوى فقط، مع توقعات بتشغيل نحو٢٠٪ فقط من القطارات، وتقليص ساعات العمل المقررة بين السابعة والنصف صباحًا والسادسة والنصف مساءً.

ومع إضراب نحو٤٠ ألف عضو من نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل البريطانية، إضافة إلى فرق الإشارات، لن يتم تشغيل الكثير من خطوط السكك الحديدية فى ويلز واسكتلندا والمناطق الأقل اكتظاظًا بالسكان فى إنجلترا، كما ستنخفض الخدمة إلى قطار واحد فى الساعة على الطرق الرئيسية.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد الوطنى لعمال السكك الحديدية والنقل البحرى ميك لونش، إن هناك صمتًا من الحكومة البريطانية منذ اجتماع منتصف ديسمبر، مضيفًا: «هم يقولون باستمرار إنهم يسعون للتوصل لاتفاق، وأعتقد أن الأمر عكس ذلك تمامًا». ورفضت وزارة النقل البريطانية مزاعم «لونش»، قائلة: «وزير السكك الحديدية ظل على اتصال منتظم مع جميع الأطراف، وأن الحكومة اتخذت خطوات مهمة لتسهيل التوصل إلى اتفاق».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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