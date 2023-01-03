الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«استولوا على الأموال».. إحالة مسئول بشركة أغذية شهيرة وآخر للمحاكمة

محكمة
محكمة

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مسئولًا كبيرًا بمجلس إدارة شركة  شهيرة للأغذية والنسيج، وآخر إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بالاستيلاء على أموال الشركة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  بصفته عضوًا بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لجهة عمله بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 1,057,450 جنيه مصري (مليون وسبعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسين جنيهًا) ومبلغ 132.900 دولار أمريكي (مائة واثنين وثلاثين ألفًاً وتسعمائة دولار أمريكي) وكان ذلك حيلة بأن استغل الصلاحيات المخولة له والثابتة بسجل الشركة التجاري محل عمله في تفويض المتهم الثاني في التعامل على حسابات الشركة البنكية مما مكن المتهم الثاني من تحرير شيكات بنكية لصالحه ومهرها بتوقيعه وحصل قيمتها المالية من حسابي الشركة ببنكي قطر الأهلي والتجاري الدولي، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قام بتحرير شيكات بنكية لصالحه ومهرها بتوقيعه وحصل قيمها المالية من حسابي الشركة ببنكي قطر الأهلي والتجاري الدولي فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

يابة الأموال العامة أموال الشركة المحاكمة الجنائية

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وائل لطفي

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