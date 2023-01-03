«الأرصاد»: سحب رعدية وأمطار غزيرة على الوجه البحري والدلتا وسيناء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من السحب الرعدية التي تؤثر على مناطق من شمال الوجه البحري والدلتا ومرتفعات سانت كاترين ومناطق من سيناء والغردقة وخليج السويس.

وكشفت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الساعات القادمة تشهد سُحب رعدية تؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومناطق من شمال الوجه البحري والدلتا ومرتفعات سانت كاترين ومناطق من سيناء والغردقة وخليج السويس، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما تتجدد الأمطار على محافظة الإسكندرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة على المناطق الجبلية والقريبة من خليج السويس ووسط وجنوب سيناء يصاحبها سقوط الأمطار.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مختلف الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار، حيثُ تؤثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الدلتا أبرزها (البحيرة وكفر الشيخ والغريبة) تصل إلى باقي المحافظات خلال وقت قصير.

ومن المتوقع خلال وقت قصير أن تتعرض مناطق متفرقة من القاهرة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وتصل إلى مناطق من شمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنَّ السحب الرعدية تؤثر على مناطق من الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار الآن على (محافظة البحيرة) والإسكندرية وبرج العرب وتتقدم تدريجيا لتشمل باقي المناطق حتى تصل إلى القاهرة وجنوب الوجه البحري خلال الساعات القادمة.

وقد تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب وسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.

كما بدأت السحب بالتكون بالقرب من خليج السويس ومع الوقت سوف تتكون على سيناء يصاحبها سقوط الأمطار، كما يؤثر على جنوب البحر الأحمر غطاء سحابي كبير قد يتساقط منه بعض الأمطار.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.