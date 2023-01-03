بعد زيارتهما لـ فضل شاكر.. تفاصيل استدعاء شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب للتحقيق

أعلنت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، عن استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، للتحقيق عقب زيارة الفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة بلبنان.

وكتبت هنادي عيسى عبر حسابها الشخصي بـ “فيس بوك”: “استدعيت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال وجودهما في لبنان إلى التحقيق، وبناءً على استنابة قضائية للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء، في مكان إقامته في مخيم عين الحلوة”.

واستكملت هنادي عيسى: “جرى الإفراج عن شيرين وزوجها حسام حبيب بعد الاستماع إليهما بإشارة قضائية، وبحسب مصادر إعلامية فقد حصلت شيرين عبد الوهاب وزوجها على تصريح أمني للدخول إلى المخيم”.