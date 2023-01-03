الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد زيارتهما لـ فضل شاكر.. تفاصيل استدعاء شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب للتحقيق

شيرين
شيرين

أعلنت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، عن استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، للتحقيق عقب زيارة الفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة بلبنان. 

وكتبت هنادي عيسى عبر حسابها الشخصي بـ “فيس بوك”: “استدعيت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال وجودهما في لبنان إلى التحقيق، وبناءً على استنابة قضائية للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء، في مكان إقامته في مخيم عين الحلوة”.

واستكملت هنادي عيسى: “جرى الإفراج عن شيرين وزوجها حسام حبيب بعد الاستماع إليهما بإشارة قضائية، وبحسب مصادر إعلامية فقد حصلت شيرين عبد الوهاب وزوجها على تصريح أمني للدخول إلى المخيم”.

الصحفية الحلوة الش الإفراج اعلن اعل إعلام

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