الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قائمة أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2 يناير 2023

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

تتصاعد حدة البحث عن أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2 يناير 2023 لرغبة الملايين من المواطنين في البناء والتشييد حيث ارتفعت الأسعار خلال العام الماضي 2022 بشكل كبير بسبب الاضطرابات التي شهدها الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك في ظل استراد مدخلات التصنيع من الخارج بالعملة الأجنبية.

 

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين

شهدت أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 2 يناير 2023 قفزة نوعية في الأسعار حيث يعرض التقرير الأسعار من أرض مصانع شركات الإنتاج المصرية بدون تحميل نفقة النقل و العتالة و مكسب التجار وهي كالتالي:-

سعر طن الحديد اليوم الاثنين

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 23450 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 23300 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 23400 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 23130 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 23100 جنيه.

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سعر الذهب اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 يناير 2023


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 23200 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 23350 جنيه.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 23200 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 23150 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 23330 جنيه.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 23.250 جنيه.

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سعر الدولار اليوم الأحد 1-1-2023 فى البنوك المصرية

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى البنوك المصرية

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

وصل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية 1880 جنيه.

وصل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1840 جنيه.

وصل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة التعمير 1840 جنيه.

وصل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1840 جنيه

وصل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة طرة 1870 جنيه.

وصل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1870 جنيه.

وصل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1920 جنيه.

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أسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت سعر الحديد الحديد والأسمنت الحديد شركة عز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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