سعر الدولار اليوم الأحد 1-1-2023 فى البنوك المصرية

مع بداية الساعات الصباحية الأولى في العام الميلادي الجديد شغل بال المواطنين التعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 1/ 1/ 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل وخاصة من خلال الأشخاص المسافرين للخارج في الملكة العربية السعودية، واستقرت أسعار الدولار اليوم الأحد أمام أسعار الجنيه المصري في كل البنوك العاملة بالدولة المصرية.

سعر الدولار اليوم الأحد 1/ 1/ 2023 في البنوك المصرية

وتنشر "الدستور" في هذا المقال سعر الدولار اليوم الأحد 1 يناير 2023 في جميع البنوك المصرية

وثبتت الأسعار بالبنكي الأهلي المصري، وبنك مصر عند أسعار مبلغ 24.66 للشراء، وقيمة 24.71 جنيها للبيع، وبالبنك التجاري الدولي بنك cib سجل مبلغ 24.7 جنيه للشراء، وقيمة 24.77 جنيه للبيع.

وببنك الإسكندرية، سجل اليوم الأحد 24.72 جنيها للشراء، ومبلغ 24.77 جنيها للبيع، بينما سجل اليوم الأحد متوسط أسعار الصرف بالبنك المركزى المصرى عند مبلغ 24.68 جنيها للشراء، وقيمة 24.76 جنيه للبيع.



ويعرض "الدستور"، خدمة تشمل نشر جميع أسعار العملات فى جميع البنوك المصرية وفي السوق المصرفى، وستشمل تحديثا بشكل مباشر للأسعار في حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم الأحد 1 يناير 2023

24.68 جنيه للشراء.



24.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم الأحد 1 يناير 2023

24.66 جنيه للشراء.



24.71 جنيه للبيع اليوم الأحد 1 يناير 2023 .

سعر الدولار اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى بنك مصر

24.66 جنيه للشراء.



24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى بنك الإسكندرية

24.72 جنيه للشراء اليوم الأحد 1 يناير 2023 .



24.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى البنك التجارى الدولى "cib"

24.7 جنيه للشراء.



24.77 جنيه للبيع اليوم الأحد 1 يناير 2023 .

سعر الدولار اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.74 جنيه للشراء.



24.77 جنيه للبيع.