ارتفعت أسعار الحديد اليوم الأحد في أسواق مواد البناء، وزاد التساؤل حول سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 يناير 2023 عبر جوجل.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 يناير 2023

وأعلن مصنع السويس للصلب الوصول لسعر الطن الواحد لمبلغ 20350 جنيها ويكون شاملا الـ 14% قيمة القيمة المضافة، بديلا من مبلغ 19550 جنيها للطن الواحد تسليم أرض المصنع بزيادة قيمته 800 جنيه.

وصعدت أسعار الأسمنت الأسود اليوم مؤخرا صعودا سيتراوح ما بين مبلغ 50 جنيها إلى 100 جنيها فى الطن الواحد، وعادت قيمة الانخفاض سيد الموقف، فقد تراجعت تراجعا سيتراوح ما بين مبلغ 20 جنيها إلى 100 جنيه، ولكن قد عاود الارتفاع مجددا فارتفعت ارتفاعا يتراوح ما بين مبلغ 85 جنيها إلى 120 جنيها بالطن الواحد.

كما ارتفعت جميع أسعار الأسمنت المقاوم ارتفاعا سيتراوح ما بين مبلغ 40 جنيها إلى 130 جنيها فى الطن الواحد، واستقرت جميع أسعار الأسمنت الأبيض، وإضافة إلى أن السعر يختلف من منطقة لمنطقة أخرى، كما قد استقرت أيضا جميع أسعار الجبس مؤخرا، وذلك طبق عمليات العرض والطلب، وذلك إضافة إلى مصاريف النقل.

ترصد "الدستور" اليوم الأحد لكم سعر مواد البناء فى جميع الأسواق.

1 - وصل سعر طن حديد العتال إلى 23 ألفا و300 جنيه.

2 - سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 23 ألفا و450 جنيها.

3 - سجل طن حديد الجارحي 21 ألفا و100 جنيه.

4 - وصل سعر طن حديد الجيوشى إلى 19 ألفا و200 جنيه.

5 - بلغ سعر طن مصر ستيل 23 ألفا و250 جنيها.

6 - سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1880 جنيها.

7 - وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1840 جنيها.

8 - سجل طن أسمنت أسمنت التعمير 1840 جنيها.

9 - وصل سعر طن أسمنت المعلم إلى 1840 جنيها.

10 - سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1870 جنيها.

11 - وصل سعر طن أسمنت السويدى إلى 1920 جنيها.

12 - سجل جبس الدولية 710 جنيهات للطن.

13 - وصل طن جبس مصر سيناء إلى 650 جنيها.

14 - سعر طن جبس سيناء وصل إلى 850 جنيها.

15 - سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه للطن.

16 - سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2500 جنيه.

17 - وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2500 جنيه.

18 - أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 1920 جنيها.

19 - سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 1920 جنيها.

20 - سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 1960 جنيها.

21 - وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ1920 جنيها.

22 - سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1330 جنيها.. والواحة المخلوط وصل إلى 1380 جنيها.ظ