موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم عن موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي لاهتمام الملايين بمتابعة الدوري الإنجليزي وجولاته.

مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي

ومن المفترض أن يخوض ليفربول مباراة هامة أمام نظيره ليستر سيتي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2022-23.

تألق محمد صلاح مع ليفربول

وفاز ليفربول في مباراة أستون فيلا السابقة، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مباراة شهدت تسجيل محمد صلاح هدفا وصناعة أخر.

موعد مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة 30 ديسمبر.

تنطلق مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنطلق مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت قطر.

تنطلق مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي

ملعب مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تلعب مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، على ملعب "أنفيلد"، معقل الريدز.

القناة الناقلة لـ مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر قنوات:

beIN Sports 1 HD Premium

Diema Sport HD

Sky Sports Main Event UK

beIN Sports HD 1 English

Arena Sport 1 HD Croatia

beIN Sports HD 3 TR

Sky Sports Ultra HD (4K)

V Sport Premium HD

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

معلق مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق الرياضي، عصام الشوالي، بالتعليق على مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد ليستر سيتي

حراسة المرمى أليسون.

خط الدفاع أرنولد- روبيرتسون- فان دايك- كوناتي.

خط الوسط هندرسون- فابينيو- ألكانتارا.

الهجوم محمد صلاح- كارفاليو-نونيز.