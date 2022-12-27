رسميًا.. ليفربول يضم أولى صفقاته الشتوية من أيندهوفن

أعلن نادي أيندهوفن الهولندي رسميًا منذ قليل، توصل ناديه لاتفاق مع ليفربول الإنجليزي لضم الهولندي كودي جاكبو.

وأكد أيندهوفن في بيان رسمي، أن الناديين توصلا إلى اتفاق لضم اللاعب وإنه سيطير إلى إنجلترا خلال ساعات لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لضمه رسميًا.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer. — PSV (@PSV) December 26, 2022

جاكبو صاحب الـ 23 عامًا تألق مع منتخب هولندا في كأس العالم 2022 بقطر، حيث شارك في 5 لقاءات وسجل 3 أهداف.

وكان جاكبو هدفًا لمانشستر يونايتد منذ الانتقالات الصيفية الماضية، لكن تصارع عليه العديد من الأندية بعد مونديال قطر.

ويعتبر جاكبو أولى صفقات الريدز الشتوية، حيث يعاني الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق من الإصابات الكثيرة في صفوف الفريق.

وانتصر ليفربول على نظيره أستون فيلا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين في إطار لقاءات الجولة الـ 17 بالدوري الإنجليزي.

نجمنا المصري محمد صلاح شارك في اللقاء بالكامل وسجل وصنع هدف.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 25 نقطة في المركز السادس، بينما احتل فيلا المركز الـ 12 بـ 18 نقطة.

الشوط الأول

بدأ أولي واتكنز خطورة فيلا أصحاب الأرض مبكرًا في الدقيقة الأولى بتسديدة داخل منطقة الجزاء، تصدى لها البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الريدز.

ورد ليفربول بقوة وسجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق محمد صلاح، الذي استلم تمريرة من أندي روبرتسون داخل منطقة الجزاء ليسددها في المرمى الخالي.

وعاد فيلا في محاولة لإدراك التعادل في الدقيقة 13 بعدما سدد ليون بايلي كرة داخل منطقة الجزاء علت مرمى أليسون، ثم رد عليه جويل ماتيب بهدف من رأسية في الدقيقة 19 لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وأهدر الأوروجوياني داروين نونيز انفراد تام بمرمى أليسون في الدقيقة 27، بعدما تصدى لها حارس فيلا ثم أضاع صلاح انفراد جديد في الدقيقة 30 وسدد كرة بجوار مرمى أولسن.

وقبل نهاية الشوط وبالتحديد في الدقيقة 37، صنع صلاح هدف ليفربول الثاني داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة الهولندي فيرجيل فان دايك داخل شباك أولسن.

الشوط الثاني

دخل فيلا بقوة وسيطر على الكرة في أول 15 دقيقة وسجل مبكرًا في الدقيقة الأولى عن طريق واتكنز لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 50 انفرد محمد صلاح بمرمى أولسن لكن الأخير تصدى لتسديدته، ثم سدد فابينيو في الدقيقة 52 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى أولسن.

وفي الدقيقة 59 قلص أولي واتكنز النتيجة لصالح أستون فيلا برأسية متقنة بعد عرضية دوجلاس لويز.

وواصل نونيز أضاعته للفرص في اللقاء بالدقيقة 75 بعدما انفرد بحارس المرمى ومرت تسديده على يسار أولسن.

وأضاف الشاب بجيتش هدف ليفربول الثالث بالدقيقة 81، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ أولسن ووضع الكرة بين قدمي مينجز.