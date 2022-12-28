الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. كودي جاكبو ينضم لكتيبة يورجن كلوب فى ليفربول

كودي جاكبو
كودي جاكبو

أعلن نادي ليفربول، اليوم الأربعاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع الهولندي كودي جاكبو، قادمًا من أيندهوفن الهولندي.

ونشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله عن توصله لاتفاق للتعاقد مع كودي جاكبو بدءًا من يناير المقبل، بعد الموافقة على الشروط الشخصية وإكمال الفحص الطبي بنجاح.

وعبر “جاكبو” عن سعادته بالانتقال لليفربول قائلًا:" أشعر أنني بحالة جيدة حقًا، أنا متحمس حقًا لوجودي هنا.. أتطلع إلى بدء التدريب والبدء باللعب في هذا النادي الرائع".

وأضاف: “أعتقد أن هذا ناد رائع بالنسبة لي أن أحاول أن أظهر ما يمكنني ”القيام به" وأحاول مساعدة الفريق على تحقيق المزيد من اللحظات الجميلة التي فعلوها بالفعل في السنوات الماضية".

وتابع: "أعتقد بالنسبة لي شخصيًا أنه من الجيد أيضًا التطور هنا وهناك الكثير من اللاعبين الرائعين هنا الذين يمكنني تعلم الكثير من الأشياء منهم".

وأكمل: “أتطلع حقًا للعب في آنفيلد.. سمعت الكثير من القصص الرائعة عن الملعب والجو.. أنا لا أستطيع الانتظار”.

وواصل: “هدفي هو الفوز بأكبر عدد ممكن من الجوائز كفريق واحد، وبأداء جيد، لأظهر للعالم ما يمكننا القيام به كفريق وما يمكنني القيام به كلاعب”.

واختتم تصريحاته: "أنا ممتن حقًا لأن الجميع رحبوا بي بحرارة وأنا أتطلع حقًا لرؤية الجميع في الملعب وفي جميع أنحاء المدينة".

وسيرتدي جاكبو القميص رقم 18 مع فريق ليفربول بحسب ما أعلن النادي الإنجليزي.

وظهر جاكبو البالغ من العمر 23 عامًا، مع منتخب هولندا في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث سجل 3 أهداف في 5 مباريات، مؤهلًا فريق بلاده لدور ربع النهائي.

وارتبط اسم جاكبو بالعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، من بينها مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وذلك بعد أن تألق وأصبح أحد العناصر البارزة بفريق إيندهوفن الذي يدربه رود فان نيستلروي.

وسجل المهاجم الهولندي جاكبو تسعة أهداف وصنع 12 هدفًا خلال 14 مباراة بالدوري الهولندي هذا الموسم، وهي ثالث أعلى حصيلة من المساهمة في أهداف (21 هدفًا) خلال 14 مباراة بالدوري الهولندي منذ موسم 1999 - 2000. 

وتفوق في ذلك على جاكبو كل من فان نيستلروي، الذي ساهم في تسجيل 27 هدفًا خلال 14 مباراة في موسم 1999/2000، ولويس سواريز الذي ساهم في تسجيل 25 هدفًا خلال 14 مباراة في موسم 2009/2010. 

وذكر بيان للنادي الهولندي: "توصل إيندهوفن وليفربول لاتفاق بشأن انتقال كودي جاكبو". 

وأضاف: "سيرحل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لإنجلترا قريبًا، حيث يخضع للإجراءات الرسمية المطلوبة قبل إكمال انتقاله".

وأوضح البيان أن الناديين لن يعلنا عن قيمة الصفقة، ولكن المدير العام مارسيل براندز قال "هذه صفقة قياسية لأيندهوفن"، علمًا بأن الصفقة القياسية للنادي هي بيع هيرفينج لوزانو لنابولي مقابل 45 مليون يورو.

ليفربول جاكبو كودي جاكبو آيندهوفن هولندا نيستلروي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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