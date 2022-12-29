كودي جاكبو: فان دايك وراء انضمامي إلى ليفربول.. ومحمد صلاح سيجعلنى أفضل

تحدث الهولندي كودي جاكبو، المنضم حديثًا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، عن دور مواطنه فيرجيل فان دايك في انضمامه إلى صفوف الفريق، بجانب اللعب بجوار نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في الريدز.

وكان ليفربول قد أعلن، أمس الأربعاء، تعاقده مع كودي جاكبو، قادمًا من فريق آيندهوفن الهولندي، كأولى صفقات الريدز في الميركاتو الشتوي.

كودي جاكبو يتحدث عن دور فان دايك في الانضمام إلى ليفربول

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، تصريحات كودي جاكبو، قائلًا: "سعيد للغاية بتواجدي هنا، ومتحمسًا للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق".

وأضاف: "تحدثت مع فان دايك كثيرًا خلال الأيام الماضية، وأكد لي أن هذه الخطوة الصحيحة لكي أتطور وأصبح لاعبًا أفضل".

وتابع: "ليفربول نادي كبير وعظيم حقًا ولديه تاريخ عريق، تشعر كأنه مثل عائلة حقيقية".

وأوضح: "هذا الأمر مهم بالنسبة لي؛ لأنني شخص مرتبط بعائلته، وآمل في قدرتي على مساعدة الفريق".

وأكد: "لذلك سعيد بوجود فان دايك، إنه السبب في قرار انضمامي إلى ليفربول، هو شخصية رائعة ولاعب عظيم، وقائدي في المنتخب الوطني، ويمكنه مساعدتي كثيرًا".

كودي جاكبو وفيرجيل فان دايك

كودي جاكبو: اللعب بجوار محمد صلاح سيجعلني أفضل

وعن اللعب بجوار محمد صلاح، قال كودي جاكبو: "إنه حقًا أمر عظيم. صلاح لاعب رائع وما يفعله مذهل حقًا، واللعب بجواره سيُحسّن من مستواي بالتأكيد".

وواصل: "أرغب في التعلم منه ومعرفة كيفية قيامة بالأشياء الرائعة التي يفعلها سواء في أرض الملعب أو خارجه".

وأفاد: "أتطلع لتحقيق العديد من الانتصارات في ليفربول وحصد البطولات مع زملائي الجدد".

وبسؤاله عن اللعب تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قال كودي جاكبو: "إنه مدرب رائع، ومتحمس للعب تحت قيادته".

وأكمل: "أتابعه دائمًا عبر شاشة التلفزيون وأتابع أخباره عن طريقة لعبه والشخص الذي هو عليه".

واختتم كودي جاكبو تصريحاته، قائلًا: "يمكنني أن أتعلم الكثير من اللاعبين، وسأبذل قصارى جهدي لتقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق".