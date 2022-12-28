«آس»: موهبة ليفربول يختار تمثيل منتخب إسبانيا بدلًا من صربيا

اتخذ فيجو ستيفان بايتيتش، لاعب ليفربول الإنجليزي، قراره النهائي بشأن تمثيل منتخب إسبانيا في البطولات الدولية بدلًا من صربيا.

بايتيتش يقرر تمثيل منتخب إسبانيا دوليًا بدلًا من صربيا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، فإن فيجو ستيفان بايتيتش الذي يحمل جنسية مزدوجة (إسبانيا وصربية) قرر تمثيل المنتخب الإسباني.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن بايتيتش أخبر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بقراره النهائي بشأن ارتداء قميص اللاروخا في البطولات الدولية بدلًا من صربيا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الاتحاد الصربي يحاول إقناع بايتيتش بالانضمام إليهم، في ظل سعى الاتحاد لتكوين جيل جديد من اللاعبين، ولكن قرار اللاعب كان واضحًا باللعب لصالح منتخب إسبانيا.

فيجو ستيفان بايتيتش

بايتيتش يتألق مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

وكان فيجو ستيفان بايتيتش قد تألق بشكل كبير مع فريق ليفربول في جولة البوكسينج داي، حيث ساهم في فوز الريدز أمام أستون فيلا.

وسجل بايتيتش الهدف الثالث لفريق ليفربول في مرمى أستون فيلا، لتنتهي المباراة بفوز الريدز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الإثنين الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وشارك بايتيتش مع ليفربول في مباراتين بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2022-2023، بعدما حصل على ثقة المدرب الألماني يورجن كلوب.

كذلك خاض بايتيتش ثلاث مباريات مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك مباراتين بكأس رابطة المحترفين، آخرها كان أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، ضمن منافسات دور الـ16، والتي انتهت بهزيمة الريدز بنتيجة 2-3.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ"بايتيتش"، صاحب الـ18 عامًا، رفقة ليفربول في عام 2025.

وكان بايتيتش قد انضم إلى فريق شباب ليفربول في عام 2021، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني، ولعب في المراحل السنية مع الريدز.