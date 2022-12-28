ليفربول إيكو: ما بين احتفالات الكريسماس ورأس السنة ماذا يحدث؟

أكدت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن بعد انتهاء احتفالات الكريسماس في جميع أنحاء العالم التي تزامنت مع يوم 25 ديسمبر، بدأ العد التنازلي لاستقبال عام جديد والاستعداد للاحتفال برأس السنة، ولكن ماذا يحدث في هذه الفترة الغريبة التي تكون بين الكريسماس ورأس السنة.

احتفالات بدون قيود

وتابعت أنه الكريسماس يكون يوم 25 ديسمبر ويشهد احتفالات العائلات بالطعام والهدايا والتقاليد الخاصة بكل دولة والديكورات والشجرة، وعلى الرغم من كونه يومًا واحدًا فقط ، إلا أنه تقليد سنوي محبوب من قبل مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن انتمائهم الديني، ويحرص الكثيرون على الاستفادة القصوى من فترة الأعياد.

وأضافت أنه بعد انقضاء يوم 25 ديسمبر يصبح العالم في مرحلة لا أحد يطلق عليها أسم محدد، ولكنها تستمر في العطلات والأجازات وبعض الاحتفالات حتى حلول ليلة رأس السنة الجديدة، فلم تعد المتاجر والمطاعم والشركات إلى ساعات العمل العادية، ولا تزال هناك أفلام عيد الميلاد تُعرض على التلفزيون.

وأشارت إلى أن هذه الفترة لا يوجد لها أسم محدد، ولكن الغالبية العظمى تطلق عليها "تويكس ماس" وهو مصطلح يصف الأيام الفاصلة بين الكريسماس ورأس السنة أي في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر أي أنها تستمر لمدة أسبوع تقريبًا، وتظل الاحتفالات قائمة ولكن بشكل غير رسمي.

وأوضحت أن هذه الفترة المناسبة للراحة من كل شئ والاستراخاء والراحة من ضغوط عيد الميلاد والاستعداد لاحتفالات جديدة لا تقل حماسة في رأس السنة، لكن هذه المرة بدون تقاليد أو فتح هدايا أو مواجهة للشياطين والأرواح الشريرة، فقط هي فترة للاستمتاع والاسترخاء والاحتفال الحر البعيد عن أي شئ.

وتعد احتفالات الكريسماس معروف في جميع أنحاء العالم، ولكن البعض يخلط أحيانًا بين الكريسماس أو عيد الميلاد وبين رأس السنة، فاحتفالات الكريسماس هي مناسبة دينية نوعًا ما أما رأس السنة فهو احتفال بانتهاء عام ميلادي أي اكتمال دوران الأرض حول الشمس، وبداية عام جديد.