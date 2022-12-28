مواعيد الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2022

للصلاة موعدًا موقوتًا، لذا يحرص ملايين المسلمين في مصرعلى معرفة موعد الصلاة كل يوم، ويتصدر البحث عنها محركات البحث في الساعات الأخيرة.

فضل الصلاة في موعدها

يذكر أن الصلاة أحب الأعمال للمسلم، فأخذ بطلانها قبل وقتها أو بعد وقتها من أدلة أخرى؛ لأن الواجب أن تُؤدى العبادة على وجهها الذي شرعه الله، فتقديمها على وقتها أداء لها على الوجه الذي لم يشرعه الله، وهكذا إذا أخّرها عمدًا بطلت على الأصح من قولي أهل العلم، كأنه لا صلاة له في الحقيقة، وكفر بذلك إذا تعمد ذلك.

مواعيد سماع الأذان في القاهرة وبعض المحافظات اليوم 28 ديسمبر 2022

الأذان وسيلة الناس لأداء الصلاة، ومن أدلة مشروعية الأذان فى السُّنَّة النبوية الشريفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه؛ حيث قال: "أَتَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في نَفَرٍ مِن قَوْمِي، فأقَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وكانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنا إلى أهالِينا، قالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فيهم، وعَلِّمُوهُمْ، وصَلُّوا، فإذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ، ولْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ".

مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم الأربعاء 28-12-2022

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 44: 2

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:25

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية اليوم الأربعاء 28-12-2022

صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 2:46

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:28 م.

مواقيت الصلاة فى الاسماعلية اليوم الأربعاء 28-12-2022

صلاة الفجر 5:13

موعد صلاة الظهر 11:52 م

موعد صلاة العصر 2:38 م

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:20 م.

مواقيت الصلاة فى شرم الشيخ اليوم الأربعاء 28-12-2022

وقت صلاة الفجر 5:01

وقت صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 2:36 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:16 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم الأربعاء 28-12-2022

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 47: 2

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:26

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط اليوم الأربعاء 28-12-2022

الفجر: 5:13

الظهر: 11:56

العصر: 2:50

المغرب: 5:09

العشاء: 6:30