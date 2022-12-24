ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

يحرص الملايين من المسلمين على تأدية جميع الصلوات الخمسة بمعرفة مواعيد الصلاة اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 في محافظات مصر، وتصدرت محركات البحث عبر جوجل.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 في محافظات مصر

تعرض "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم السبت 24- 12- 2022، الموافق الثلاثون من شهر جمادى الأولى لعام 1444 هجرية، بالعاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر، ومنها: (محافظة الإسكندرية والإسماعيلية، ومحافظة مرسي مطروح ومحافظة أسوان).

مواقيت الصلاة اليوم

وفيما يلي مواعيد الصلاة اليوم السبت في القاهرة وعدد في محافظات مصر:

مواقيت الصلاة اليوم السبت 24- 12- 2022 في القاهرة

صلاة الفجر اليوم السبت 5:15 صباحًا

أذان الظهر 11:54 صباحًا

وقت أذان العصر اليوم 2:42 مساءً

أذان المغرب اليوم 5:00 مساءً

وقت أذان العشاء اليوم 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 24- 12- 2022

موعد صلاة الفجر اليوم 5:22 صباحًا

وقت أذان الظهر اليوم السبت 11:59 صباحًا

موعد أذان العصر 2:45 مساءً

وقت أذان المغرب اليوم 5:03 مساءً

موعد أذان العشاء اليوم 6:27 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم السبت 24- 12- 2022 في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:11 صباحًا

موعد أذان الظهر اليوم 11:50 صباحًا

موعد أذان العصر اليوم السبت 2:37 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم 4:55 مساءً

موعد أذن العشاء 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم السبت 24- 12- 2022 في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:36 صباحًا

موعد أذان الظهر اليوم 12:23 صباحًا

موعد أذان العصر اليوم 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم السبت 5:43 مساءً

موعد أذان العشاء 7:02 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم السبت 24- 12- 2022

وقت صلاة الفجر اليوم 5:13 صباحًا

موعد أذان الظهر 11:56 صباحًا

موعد أذان العصر اليوم السبت 2:49 مساءً

موعد أذان المغرب 5:08 مساءً

وقت أذان العشاء اليوم السبت 6:29 مساءً

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ اليوم السبت

وقت صلاة الفجر اليوم 5:00 صباحًا

موعد أذان الظهر اليوم 11:42 صباحًا

موعد أذان العصر اليوم السبت 2:34 مساءً

توقيت أذان المغرب اليوم 4:53 مساءً

وقت أذان العشاء اليوم السبت 6:15 مساءً