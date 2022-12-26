مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

يبحث عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في محافظات مصر عبر المنصات الإلكترونية الملايين من المواظبين على أداء الفرائض الخمس في أوقاتها، وذلك في خلال البيان اليومي للهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تحدد توقيت الصلاة في كل محافظة وفقا لموقعها الجغرافي وباستخدام أجهزة حديثة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022

وتعتمد وزارة الأوقاف البيانات التي تصدرها هيئة المساحة يوميا في كافة المساجد بجميع محافظات الجمهورية وإليكم مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 5:16 فجرا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:55 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 2:43 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:02 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 6:25 مساء.



مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر الساعة 5:37 فجرا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:24 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 3:24 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:44 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 7:02 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد أذان الفجر الساعة 5:34 فجرا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:11 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 2:56 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:14 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 6:39 مساء.



مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر الساعة 5:18 فجرا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:56 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 2:42 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:00 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 6:24 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر الساعة 5:17 فجرا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:57 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 2:46 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 5:05 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 6:27 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر الساعة 5:12 فجرا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:51 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 2:38 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 4:56 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 6:20 مساء.



مواقيت الصلاة في محافظة بورسعيد

موعد أذان الفجر الساعة 5:13 فجرا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:51 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 2:36 عصرا.

موعد أذان المغرب الساعة 4:54 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 6:19 مساء.

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