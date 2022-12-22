الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 22-12-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون يوميًا عن مواقيت الصلاة لأدائها في أوقاتها المحددة والتي تحتلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 22-12-2022

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

 

  • موعد أذان الفجر 5:14 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:53 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:41 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:59  مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:23  مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • موعد أذان الفجر 5:21 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:58 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:44 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:02 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:26 مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • موعد أذان الفجر 5:10 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:36 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:54 مساءً
  • موعد أذن العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

 

  • موعد أذان الفجر  4:59 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:41 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:33  مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:52 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:14 مساءً

 

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • موعد أذان الفجر 5:12 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:55 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:48 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:07 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:28 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

 

  • موعد أذان الفجر 5:35 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:22 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:22 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:42 مساءً
  • موعد أذان العشاء 7:01 مساءً
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الإفتاء: تعطيل مصالح المواطنين أكل للمال بالباطل

 

الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

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وائل لطفي

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