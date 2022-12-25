الأحد 25 ديسمبر 2022
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تحقيقات ومتابعات

النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي 2023 موعد الامتحانات في الغربية والجيزة

الخامس الابتدائي 
الخامس الابتدائي 

وضعت وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي على منصتها الإلكترونية ليتعرف الطلاب على طبيعة امتحانات الفصل الدراسي الأول ومحاكاتها.

وتبدأ  امتحانات الصف الخامس الابتدائي يناير المقبل، وحددت كل محافظة مواعيد امتحاناتها بما يتناسب مع ظروفها ولكنها تبدأ وتنتهي جميعها خلال يناير المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي  2023.

رابط النماذج الاسترشادية 5 ابتدائي 

تعرض بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية للطلاب في سنوات النقل لجميع المواد، ويستطيع الطلاب الدخول عبر بوابة التعليم الإلكتروني ثم الضغط على النماذج الاسترشادية ثم اختيار الصف الدراسي والضغط على كلمة بحث لتظهر النماذج أو الدخول عبر الرابط التالي مباشرة والذي يعرض النماذج الاسترشادية للصف الخامس الابتدائي:

https://moe.gov.eg

ويعرض الرابط مايقرب من 45 صفحة وهي النماذج الاسترشادية لـ 5 ابتدائي في كل المواد ومنها: 

نماذج امتحانات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2023 ومعايير تطبيقها

توزيع درجات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام الدراسي الجاري

  • اللغة العربية
  • كراسة التدريبات للغة العربية
  • اللغة العربية
  • القصة - الفصل الأول
  • القصة - الفصل الثانى
  • القصة - الفصل الثالث
  • الرياضيات
  • العلوم
  • العلوم - لغات
  • الرياضيات - باللغة الفرنسية
  • الريضيات - التطبيقات
  • العلوم
  • قصة عبدالرحمن بن عوف
  • العلوم - باللغة الإنجليزية
  • العلوم - باللغة الفرنسية
  • التربية الدينية الإسلامية
  • العلوم - باللغة الفرنسية
  • الدراسات الإجتماعية
  • الرياضيات - باللغة الفرنسية
  • Time for English Student's Book
  • الرياضيات - باللغة الانجليزية
  • مغامرات فى أعماق البحار
  • العلوم- باللغة الانجليزية
  • اداب المائدة
  • إثرائيات

 

موعد امتحانات  الصف الخامس الابتدائي 

تبدأ امتحانات 5 ابتدائي  بالغربية10 يناير المُقبل الموافق يوم الثلاثاء ليؤدوا امتحان مادة اللغة العربية، ثم الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية،  والخميس 12 يناير 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وict، و السبت 13 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

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«التعليم»: فتح التسجيل الإلكترونى لاستمارة القبول بامتحانات الثانوية نهاية ديسمبر

وفي محافظة الجيزة تبدأ امتحانات 5 ابتدائي يوم الاثنين 9 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، ثم الثلاثاء 10 يناير 2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية، والأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT، و الخميس 12 يناير 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

النماذج الاسترشادية 5 إبتدائي بوابة التعليم الإلكتروني التربية والتعليم الخامس الابتدائي امتحانات

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