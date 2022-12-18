نماذج امتحانات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2023 ومعايير تطبيقها

يستعد طلاب الصف الرابع الابتدائي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 14 يناير من العام المقبل، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي أتاحت لهم نماذج امتحانات المهام الادائية 4 ابتدائي، وتعرضها “الدستور” في التقرير التالي.

نماذج امتحانات المهام الأدائية 4 ابتدائي 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم المهام الأدائية 4 ابتدائي هي أنشطة تقيس مدى اكتساب طلاب الصف الرابع الابتدائي للمهارات الجديدة التي كانوا يتعلمونها خلال الفصل الدراسي الأول للتأكد من تحقيق نواتج التعلم المستهدفة أثناءه، وهو نظام التقييم الجديد وهو ما يسمى بـ المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي وهي نشاط رسم أو مخطط أو نشاط كتابة وتختلف من طالب لآخر مثل أنشطة تشبه أعمال السنة الدراسية والتي يتم تقييم طالب للصف الرابع الابتدائي من خلالها داخل الفصل الدراسي الأول.

وتعرض الدستور نماذج امتحانات المهام الأدائية في الرابط التالي: هنا.

ويمثل تقييم طلاب 4 ابتدائي ٣٥٪ من درجات الفصل الدراسي الأول 2023 للمواد الدراسية وهى تمثل درجات أعمال السنة التي يتم تطبيقها على صفوف النقل في جميع صفوف المرحلة الابتدائية .

معايير تطبيق المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم معايير تطبيق المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي كما يلي:

يشرح المعلم لطلابه طبيعة هذه المهام والمنتج المتوقع من المتعلم.

عند تطبيق أي مهمة عادة ما يستغرق العمل على المهام الأدائية مدة حصتين دراسيتين متتاليتين.

يتم إشراف المعلم أو المعلمة على كل مراحل تنفيذ المهام الأدائية خلال الحصص المخصصة لها.

ثم يقوم الطلاب داخل الفصل بعدها بتنفيذ المهمة.

ويتم توزيع درجات المهام الأدائية بعد شرح معلم الفصل طبيعة المهام وتنفيذ طلاب الصف الرابع الابتدائي لهذه المهام داخل الحصة، ويتم تأدية 5 مهام أدائية لكل مادة دراسية، ويقوم المعلم بتحميلها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وتأتي كالتالي: