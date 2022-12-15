جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 عام وأزهر
مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022، ارتفعت معدلات بحث الكثير من الطلاب عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023 عبر “جوجل”، من خلال الطلاب وأولياء أمورهم، استعداد لخوض ماراثون الامتحانات.
موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023
تنشر "الدستور" في هذه السطور موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023، وجدول الامتحانات.
تستعد جميع الإدارات التعليمية المتنوعة لتحديده بمختلف المحافظات، إذ يسعي العديد من الطلبة وأولياء الأمور لمعرفة جدول الامتحانات لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2023.
وأعلنت عدد من المحافظات عن موعد الامتحانات، وبدأت الكثير من مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات الاستعداد المكثف لاستقبال الطلبة، كما قد أعلن أيضا بقطاع المعاهد الأزهرية عن موعد امتحانات الصف السادس.
موعد بدء امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 لطلاب الأزهر
تستعد المعاهد الأزهرية لكي تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام 2023 لطلبة الأزهر، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 24 ديسمبر الجاري، على أن تستمر الامتحانات لمدة حوالي 6 أيام متواصلة، وذلك وفقا لقطاع المعاهد الأزهرية.
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري 2023
- يوم السبت 24 من ديسمبر: مادة القران الكريم، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- يوم الأحد 25 ديسمبر: مادك التربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية
- الاثنين 26 من ديسمبر: مادة اللغة العربية، الخط والإملاء
- يوم الثلاثاء 27 ديسمبر: مادة اللغة الإنجليزية
- يوم الأربعاء 28 ديسمبر: مادة الرياضيات
- الخميس 29 ديسمبر: مادة العلوم ومادة المهارات المهنية
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023
أعلنت بعض إدارات التعليم، عن جداول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وكان من الأبرز بمحافظة أسيوط، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات نصف العام 2023 لطلاب الصف الرابع اعتبارًا من 4 إلى 16 يناير، وجاء الجدول لامتحانات الصف الرابع الابتدائي بالفصل الدراسي الأول في العام الدراسي 2022-2023، في محافظة أسيوط كالتالي:
- الأربعاء 4 يناير: مادة اللغة العربية والتربية الدينية.
- الاثنين 9 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- الأربعاء 11 يناير 2023: مادة الرياضيات.
- السبت 14 من يناير 2023: مادة العلوم.
- الاثنين 16 من يناير 2023: اللغة الإنجليزية، مادة المهارات المهنية.