توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 من ضمن الموضوعات التي تشغل بال وتفكير العديد من أولياء الأمور في الساعات الأخيرة.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها أولياء الأمور والتي تشمل توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023، وذلك وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الأول

في مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي

المحور الأول: أكتشف ذاتي – الموضوع الأول: وطني

منهج اللغة العربي: نص الاستماع حوار مع الدكتور مجدي يعقوب – شعر اسلمي يا مصر – قراءة: نص معلوماتي موطني.

المفردات: الندا – ذي – تستكيني – أرجو – الدهر – أتقيها – فؤادي – حين – موقع استراتيجي – المهاجرة – المسارات – الشاهقة – الأخص.

النحو: الاسم والفعل والحرف – والجملة الاسمية والفعلية – العلامات التي تسبق الاسم والمفرد والجمع والمذكر والمؤنث.

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 ترم أول



الخط: الصفحات من 10 – 15.

الإملاء: يستخدم علامات الترقيم: «علامة الاستفهام – النقطة – علامة التعجب – النقطتان الرأسيتان – الفاصلة».

الكتابة السردية: وصف حدث.

المحور الأول: أكتشف ذاتي – الموضوع الثاني: فكري وابتكاراتي

النصوص: نص الاستماع خبر عن المعلم المصري القديم – قراءة قصة قصيرة مريم ومريم – قراءة نص معلوماتي كرة السرعة.

المفردات: التفوا – إلمام – الأغلبية – التقييم – يدث – ابتكار – المعاصر – عقدة – متينة – تتأرجح – متدلية – التلف – براءة اختراع – لافت – المحافل.

النحو: المثنى – أسماء الإشارة – جمع المذكر السالم – جمع المؤنث السالم – جمع التكسير.

الخط: الصفحات من 16 إلى 21.

الإملاء: يستخدم علامات الترقيم «علامة الاستفهام – النقطة – علامة التعجب – النقطتان الرأسيتان – الفاصلة».

الكتابة السردية: كتابة نص وصفي.

منهج الصف الرابع الابتدائي 2023

في مادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي

UNIT1+ UNIT2 + UNIT 3+ THE READER.

REVIEW 1+ UNIT 4+ UNIT 5 + THE READER.

THE READER +UNIT6+ REVIEW2.

THE READER + General revision.

في مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي

شهر أكتوبر: عدد الدروس 24 «الوحدة الأولى والوحدة الثانية والوحدة الثالثة» دروس الاطلاع «1.4. 7.10».

شهر نوفمبر: عدد الدروس 20 «الوحدات الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة» دروس الإطلاع 5 و6.

شهر ديسمبر: عدد الدروس 22 «الوحدات السادسة، السابعة والثامنة» دروس الإطلاع «5 - 9 - 16».

شهر يناير: مراجعة عامة على المنهج.

اقرأ المزيد

التحديث الوقتي للأسعار الذهب في مصر