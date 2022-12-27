مصر في الصحف الدولية| الأفضل فلكيًا للعطلات في 2023 واكتشافات أثرية مذهلة

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية الضوء على توقعات الفلك لأفضل وجهات العطلات في العالم خلال عام 2023 لتتصدر مصر التوقعات، خصوصًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بالإضافة إلى الاكتشافات الأثرية المصرية في عام 2022 والتي غيرت مدرى التاريخ في بعض جوانب الحياة الفرعونية القديمة وأذهلت العالم بروعتها ومدى إتقانها، كما تحدثت الصحف عن قمة المناخ «كوب 27» باعتبارها أفضل الأحداث التي شهدتها القارة الإفريقية عام 2022.

تقرير بريطاني: فلكيًا.. مصر الأفضل لقضاء عطلات مميزة في 2023

أكد موقع "سي إن ترافيلر" البريطاني، أن توقعات الفلك لعام 2023 رشحت أفضل الوجهات لقضاء العطلات، وفقًا لتوافق النجوم، حيث يشير العام المقبل إلى أنه عام مثير للسفر، وتعد مصر من أبرز الوجهات التي ينصح بالسفر إليها العام المقبل.

وتابع أنه يتم اختيار الوجهات وفقًا للأنماط الجديدة والاهتمامات المتزايدة في اكتشاف طرق جديدة للعيش، فبينما تتطلع إلى الأمام في كيفية - ولماذا - تخطط للسفر في عام 2023 بناءً على علامة البروج الخاصة بك، فقد يكون من الصعب تحديد الوجهة الأنسب لك وللطقس الفلكي القادم.. إقرأ المزيد

في عام 2022.. مصر تذهل العالم باكتشافات أثرية غيرت التاريخ

أكدت مجلة "لايف ساينس" الأمريكية، أن مصر القديمة لديها العديد من الأسرار لترويها، وفي عام 2022، توصل علماء الآثار إلى بعض الاكتشافات الرائعة، بما في ذلك قبر ملكة لم تكن معروفة من قبل، وضريح للصقور برسالة غامضة ونفق ضخم أسفل المعبد.. إقرأ المزيد

«فرانس 24»: «كوب27» من أهم الأحداث التي شهدتها القارة الإفريقية خلال 2022

قال موقع قناة "فرانس ٢٤"، إن قمة المناخ "كوب ٢٧" من أهم الأحداث التي شهدتها القارة الإفريقية خلال عام ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم حدث الدولي المخصص لمكافحة الاحتباس الحراري في القارة السمراء.

وذكر في تقرير، أن مصر استضافت مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ (COP27) في نوفمبر، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم الحدث الدولي المخصص لمكافحة الاحتباس الحراري في القارة الإفريقية، والتي تضررت بشدة من ارتفاع درجات الحرارة.. إقرأ المزيد

موقع أمريكي: مصر ضمن أفضل 7 وجهات سياحية تستحق السفر إليها خلال 2023

رشح موقع "بيزنس ريكوردر" الأمريكي، مصر ضمن أفضل 7 وجهات سياحية تستحق السفر إليها خلال ٢٠٢٣.

وأشار الموقع الأمريكي، في تقرير، إلى أن مصر وجهة "مثيرة للاهتمام" لقضاء العطلات في ٢٠٢٣، داعيا إلى زيارة البلاد والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة.. إقرأ المزيد

مجلة عالمية: مصر حققت إنجازات كبيرة فى سوق الهيدروجين الأخضر

قالت مجلة "ماريتيم ايجيجزتيف" العالمية المتخصصة في أخبار صناعات النقل البحري، إن مصر حققت إنجازات كبيرة في سوق الهيدروجين الأخضر مع العديد من المشروعات التي يمكن أن يساهم بما يتراوح بين 10 و18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.. إقرأ المزيد