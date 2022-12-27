الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فرانس 24»: «كوب27» من أهم الأحداث التي شهدتها القارة الإفريقية خلال 2022

كوب ٢٧
كوب ٢٧

قال موقع قناة "فرانس ٢٤"، إن قمة المناخ "كوب ٢٧" من أهم الأحداث التي شهدتها القارة الإفريقية خلال عام ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم حدث الدولي المخصص لمكافحة الاحتباس الحراري في القارة السمراء.

وذكر في تقرير، أن مصر استضافت مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ (COP27) في نوفمبر، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم الحدث الدولي المخصص لمكافحة الاحتباس الحراري في القارة الإفريقية، والتي تضررت بشدة من ارتفاع درجات الحرارة.

وتسببت الفيضانات المدمرة بشكل خاص في وفاة عدة مئات من الأشخاص في نيجيريا وكذلك في تشاد والنيجر وجنوب إفريقيا في عام 2022. بعد مناقشات صعبة، توصل المفاوضون إلى اتفاق في COP27 لتعويض البلدان الأكثر ضعفا عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ. 

وسيتم تنفيذ الإجراء في COP 28، المقرر عقده في دبي في نوفمبر 2023، على الرغم من الترحيب بالاتفاق باعتباره "تاريخيًا"، إلا أنه لا يستجيب للأسباب الجذرية لتغير المناخ لأنه لا يحتوي على أي أهداف جديدة للحد من غازات الاحتباس الحراري.

واعتبرت الصحيفة إن مخرجات "Cop 27" ساهمت بشكل استباقي ومتسق في تشكيل وقيادة المناقشات حول القضية الأكثر إلحاحًا المتعلقة بتغير المناخ، وهي رفع الظلم التاريخي الذي تتعرض له الدول الفقيرة والنامية في جنوب الكرة الأرضية الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وتحدي دول الشمال العالمي والبلدان المتقدمة صناعيًا بسبب مسئوليتها وراء تنامي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الضارة.

وقال التقرير:"لم يترك مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "Cop 27"، الذي اختتم مؤخرًا أي مجال للشك في أن الجنوب العالمي يرتقي إلى أقصى إمكاناته على الساحة العالمية، من خلال تشكيل وقيادة المناقشات حول القضية الأكثر إلحاحًا المتعلقة بتغير المناخ".

COP27 ارتفاع درجات الحرارة الاحتباس الحرارى الامم المتحدة الحدث الدولي

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