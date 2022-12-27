تقرير بريطاني: مصر الأفضل لقضاء عطلات مميزة في 2023

أكد موقع «سي إن ترافيلر» البريطاني، أن توقعات الفلك لعام 2023 رشحت أفضل الوجهات لقضاء العطلات، وفقًا لتوافق النجوم، حيث يشير العام المقبل إلى أنه عام مثير للسفر، وتعد مصر من أبرز الوجهات التي ينصح بالسفر إليها العام المقبل.

وتابع أنه يتم اختيار الوجهات وفقًا للأنماط الجديدة والاهتمامات المتزايدة في اكتشاف طرق جديدة للعيش، فبينما تتطلع إلى الأمام في كيفية - ولماذا - تخطط للسفر في عام 2023 بناءً على علامة البروج الخاصة بك، فقد يكون من الصعب تحديد الوجهة الأنسب لك وللطقس الفلكي القادم.

مصر الأفضل

وأضاف الموقع أن مصر ستكون مناسبة لكل من يبحث عن المغامرة، فربما واجه الكثيرون قيودًا على الطيران والتحرك في آخر عامين بسبب وباء فيروس كورونا، إلا أن عام 2023 يحمل أخبار جيدة حول حرية الحركة والطيران.

وتابع أن زيارة الممالك القديمة والقصور والأماكن التي تظهر فيها عظمة الماضي هذا العام تعد أمر مثير للغاية وبالتالي فإن مصر الوجهة المثالية لمثل هذه العطلات، وبالإضافة إلى التراث الثقافي، تتميز مصر بشمس دافئة على مدار العام وطقس معتدل مقارنة بالطقس في أوروبا.

وأكد الموقع البريطاني أن مصر تحمل جزء مهم من ثقافة الفلك والنجوم حيث كان المركز القديم لعلم التنجيم الغربي، كما أنها تتمتع بمنتجعات سياحية ساحرة، بخلاف المتحف الكبير المقرر افتتاحه مطلع العام المقبل، والرحلات النيلية في النهر الخالد واستكشاف أعماق وأسرار البحر الأحمر بحثًا عن المرح والترفيه، ولهذه العوامل تعد مصر وجهة مثالية لقضاء وقت ممتع بعد أشهر طويلة من الوباء والأزمات الاقتصادية التي تلاحق العالم.

وأشار إلى أنه وفقًا لعلم الفلك فإن الشهور الخمسة الأولى من العام هي الفترة المثالية للسفر إلى مصر من أجل التجارب الممتعة والإبداعية، ويعتبر فصل الصيف أو النصف الثاني من العام هي الوقت المثالي للترفيه في مصر والاستمتاع بالشواطئ والمنتجعات الساحلية.