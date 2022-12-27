الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع أمريكي: مصر ضمن أفضل 7 وجهات سياحية تستحق السفر إليها خلال 2023

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

رشح موقع "بيزنس ريكوردر" الأمريكي، مصر ضمن أفضل 7 وجهات سياحية تستحق السفر إليها خلال ٢٠٢٣.

وأشار الموقع الأمريكي، في تقرير، إلى أن مصر وجهة "مثيرة للاهتمام" لقضاء العطلات في ٢٠٢٣، داعيا إلى زيارة البلاد والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة. 
وأشار الموقع إلى أن مصر مليئة بالكنوز القديمة، ونصح بزيارة بعض المواقع الأثرية والسياحية التي تتميز بها البلاد، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير الذي من المقرر افتتاحه العام المقبل، والمتحف القومي للحضارة المصرية. 

 كما دعا إلى زيارة المعابد والمواقع الأثرية والذهاب في رحلة صغيرة على ضفاف نهر النيل.

قال التقرير أنه بعد قمة الأمم المتحدة للمناخ رفيعة المستوى COP 27 التي انعقدت في شرم الشيخ، فان مصر لديها عدد من المشاريع المقرر الانتهاء منها في عام 2023.

وذكر التقرير، أنه من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير بالجيزة العام المقبل؛ نظرًا لكونه أكبر مساحة أثرية وفقًا لبعض التقارير، فقد تم تعيين المتحف لعرض الأشياء التي تم التنقيب عنها من مقبرة توت عنخ آمون من بين القطع الأثرية الأخرى التي لا تقدر بثمن.

وتشمل السحوبات السياحية الأخرى إعادة القطع الأثرية من متحف متروبوليتان للفنون، فضلاً عن نقل مجموعة المومياوات الملكية الخاصة بالأمة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة.

كما تشمل الأشياء المفضلة الأخرى التي يمكنك الاستمتاع بها رحلة نهر النيل وعدد لا يحصى من الأهرامات والمواقع التاريخية لاستكشافها.

من جانبه رشح موقع "ترافل ديلي نيوز" السياحي العالمي، مصر ضمن قائمة أعدها بأفضل 4 وجهات سياحية في العالم لقضاء العطلات في الوقت الحالي، مؤكدا أن مصر تزخر بالآثار التي تعكس التاريخ القديم الغني، وعلى رأسها أهرامات الجيزة، فضلا عن المعالم والمنتجعات السياحية المناسبة لقضاء العطلات الصيفية مثل شرم الشيخ.

وقال الموقع إن "مصر تعتبر وجهة لا بد من زيارتها إذا كنت تحب التاريخ القديم وترغب في القيام بجولة في قارة إفريقيا، فهي مليئة بالمعالم السياحية والتاريخية المختلفة، مثل نهر النيل أهرامات الجيزة وواحة سيوة ، فضلا عن المتاحف الأثرية مفتوحة للجولات والمعارض. 

افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الأمم المتحدة للمناخ القومي للحضارة القومى للحضارة المصرية

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